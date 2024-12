Abarth Celebra il 75° Anniversario con una collezione di merchandising esclusiva

Abarth continua le celebrazioni per il suo 75° anniversario con il lancio di una collezione di merchandising ispirata all’iconica Abarth 695 75° Anniversario. La linea, creata in collaborazione con Audes Group, azienda leader nella progettazione e produzione di merchandising di alta qualità, combina prestazioni, stile e innovazione in un omaggio al passato glorioso del marchio dello Scorpione.

Una Collezione Dedicata alla Passione e all’Audacia

La nuova linea commemorativa riflette l’essenza di Abarth: passione per la velocità, innovazione tecnologica e un design audace. Ogni elemento della collezione è pensato per celebrare la storia e i valori del brand, rendendo omaggio ai suoi 75 anni di successi.

Tra i protagonisti della collezione spicca una felpa con cappuccio esclusiva, disponibile in soli 75 pezzi. Questo capo unico, realizzato con materiali pregiati e una lavorazione artigianale minuziosa, unisce lo stile contemporaneo al classico design Abarth. Una vera chicca per collezionisti e appassionati, che potranno indossare un simbolo autentico dell’heritage del marchio.

Un altro highlight della collezione è la T-shirt Abarth + Brembo, nata dalla collaborazione tra due leader dell’ingegneria delle performance. Questa partnership unisce il know-how del marchio dello Scorpione con l’esperienza di Brembo nei sistemi frenanti ad alte prestazioni. Il risultato è un capo dal design audace, perfetto per chi vive il mondo delle auto sportive con passione e stile.

Oltre alla felpa e alla T-shirt, la collezione include una selezione di capi di abbigliamento e accessori realizzati con la stessa attenzione al dettaglio che contraddistingue i veicoli Abarth. Ogni pezzo è un tributo all’artigianalità e all’innovazione che hanno reso il marchio un’icona nel panorama automobilistico mondiale.

Tutti gli articoli della collezione, prodotti in serie limitata, sono disponibili sull’Abarth Store. Gli appassionati possono acquistare questi pezzi esclusivi per portare con sé un frammento della storia del marchio.