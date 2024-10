Abarth presenta la Nuova Abarth 600e: la più potente di sempre con 280 CV

Abarth, da sempre sinonimo di prestazioni elevate e passione per la guida sportiva, entra con decisione nel mondo della mobilità elettrica con la sua ultima creazione: la Nuova Abarth 600e. Con una potenza di ben 280 CV, questa vettura segna un importante traguardo per il marchio, presentandosi come l’Abarth più potente mai realizzata. Equipaggiata con un motore elettrico capace di erogare 207 kW, la 600e è in grado di raggiungere una velocità massima di 200 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,85 secondi. Una vera rivoluzione per gli amanti della velocità che non vogliono rinunciare alla sostenibilità.

La Nuova Abarth 600e non è solo un passo avanti tecnologico, ma un vero e proprio ‘ritorno alle origini’ per il marchio, che da sempre punta a trasferire il suo know-how sportivo acquisito in pista alle strade di tutti i giorni. Questo modello incarna perfettamente questo concetto, rappresentando un ‘transfer tecnologico’ del vasto bagaglio di esperienza maturato dal team di Abarth e Stellantis Motorsport. Il risultato è una vettura che combina prestazioni eccezionali con un elevato livello di affidabilità, frutto di numerosi test condotti su alcuni dei circuiti più impegnativi a livello mondiale.

Il cuore pulsante della Abarth 600e è un motore elettrico sviluppato e testato sui banchi prova della Formula E, a garanzia di performance elevate e tecnologia all’avanguardia. L’integrazione di componenti ad alte prestazioni, come il differenziale a slittamento limitato Torsen fornito da JTEKT, i freni sportivi e i pneumatici derivati direttamente dalle corse, conferiscono alla vettura una maneggevolezza impeccabile e una capacità di accelerazione sorprendente. Inoltre, il sofisticato sistema di raffreddamento della batteria ottimizza l’efficienza termica, permettendo alla 600e di mantenere prestazioni elevate anche sotto stress prolungato.

Per soddisfare le diverse esigenze dei guidatori sportivi, la nuova Abarth 600e sarà disponibile in due versioni, entrambe caratterizzate da un design audace e aggressivo ispirato al mondo delle corse. La prima è la Abarth 600e Turismo, che con i suoi 240 CV (175 kW) offre un perfetto equilibrio tra performance e comfort, ideale per chi desidera un’esperienza di guida sportiva quotidiana. La seconda è la Scorpionissima, un’edizione limitata a soli 1.949 esemplari, che si distingue per essere la versione più potente e accessoriata della gamma, con ben 280 CV (207 kW). La Scorpionissima, disponibile in due colorazioni esclusive, rappresenta il top di gamma per chi cerca il massimo in termini di prestazioni e stile.

La Nuova Abarth 600e non è solo velocità e potenza, ma anche tecnologia all’avanguardia e sicurezza. Dotata di un sistema di Guida Assistita di Livello 2, questa vettura permette di affrontare anche i viaggi più lunghi con maggiore tranquillità. Grazie a una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida (ADAS), come il cruise control adattivo e il mantenimento attivo della corsia, la 600e garantisce un’esperienza di guida sicura e rilassante, senza rinunciare al brivido delle prestazioni sportive. Questi sistemi si integrano perfettamente con l’anima sportiva del modello, rendendolo versatile e adatto a ogni situazione.

La Nuova Abarth 600e è nata con una missione ben chiara: permettere agli Abarthisti di vivere emozioni di guida autentiche, tipiche del marchio, in un contesto sempre più orientato verso la elettrificazione. Nonostante il passaggio alla propulsione elettrica, la 600e mantiene intatta l’essenza sportiva che ha reso Abarth un’icona nel mondo delle corse e delle auto ad alte prestazioni. Questo modello dimostra che è possibile coniugare la potenza e l’adrenalina con le esigenze di sostenibilità e rispetto ambientale che il futuro richiede.

Gli appassionati di Abarth e tutti coloro che desiderano possedere un pezzo di questa storia potranno prenotare la Nuova Abarth 600e a partire da oggi nei principali mercati europei. Si prevede che la domanda sarà altissima, soprattutto per la versione limitata Scorpionissima, destinata a diventare un oggetto da collezione per gli amanti del brand.

Con la Nuova Abarth 600e, il futuro delle auto sportive elettriche è appena cominciato. Un’auto che unisce potenza, tecnologia e passione per offrire emozioni di guida senza precedenti, tutto nel rispetto dell’ambiente.