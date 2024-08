ACI: in crescita a luglio il mercato dell’usato

Mercato in crescita a luglio per le auto di seconda mano. I passaggi di proprietà delle auto di seconda mano hanno registrato un aumento del 16% rispetto a luglio 2023, sebbene in termini di media giornaliera l’incremento si attesti al 5,9%. Un dato interessante è che per ogni 100 autovetture nuove, ne sono state vendute ben 215 usate nel mese di luglio, oltre il doppio delle prime iscrizioni, e 185 nei primi sette mesi dell’anno.

Le alimentazioni tradizionali come gasolio e benzina rimangono le più popolari nel mercato dell’usato, ma le ibride a benzina hanno visto un considerevole aumento dell’85,8% a luglio, conquistando una quota di mercato del 7,7%. Le auto elettriche di seconda mano, sebbene in aumento, non raggiungono ancora l’1% di quota. Le minivolture confermano il primato dei motori diesel, ma c’è un aumento significativo nelle minivolture di vetture ibride a gasolio.

Nel segmento dei motocicli, i passaggi di proprietà hanno registrato un incremento dell’8,4% a luglio rispetto all’anno precedente, sebbene in termini di media giornaliera si sia verificato un lieve calo del 1%. Nel complesso, i trasferimenti netti di proprietà hanno visto aumenti del 9,9% per le autovetture, del 5,2% per i motocicli e dell’8,7% per tutti i veicoli nei primi sette mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le radiazioni di autovetture hanno registrato una vera e propria impennata a luglio, con un aumento del 49,6% rispetto a luglio 2023, attribuibile alle demolizioni correlate all’acquisto di auto nuove incentivate dagli eco-bonus. Le radiazioni dei motocicli invece hanno visto solo un modesto aumento del 2% a luglio. Da gennaio a luglio 2024, le radiazioni hanno registrato incrementi del 25,7% per le autovetture, del 7,7% per i motocicli e del 23,9% per tutti i veicoli rispetto allo stesso periodo del 2023.