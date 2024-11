ACI Roma e AS Roma: seconda edizione di “Tieni in gioco la vita”

L’AS Roma ha avviato la seconda edizione della campagna “Tieni in gioco la vita” in collaborazione con l’Automobile Club Roma e Toyota, con l’obiettivo di promuovere uno stile di guida sicuro e responsabile tra i giovani della Capitale.

Dopo il successo della prima edizione che ha coinvolto oltre cento studenti e l’intera squadra della Roma Primavera, la seconda edizione ha preso il via il 12 novembre coinvolgendo tre istituti scolastici romani.

Gli studenti delle scuole coinvolte, insieme ai giocatori delle formazioni Primavera giallorosse, hanno partecipato a lezioni teoriche interattive sulla guida sicura presso la Sala Consiliare messa gentilmente a disposizione dal IX Municipio. Valerio Vella, Responsabile ACI Ready2Go, ha affrontato i concetti fondamentali della guida in sicurezza utili a prevenire l’incidentalità stradale, come i limiti di velocità, la sicurezza attiva e passiva, i dispositivi ADAS e consigli per mantenere la concentrazione al volante.

Successivamente, i partecipanti hanno potuto mettere in pratica quanto appreso nelle prove di guida in sicurezza presso il Centro Commerciale Euroma 2, utilizzando vetture Toyota fornite da Toyota e KINTO. Queste vetture rappresentano un’occasione per i giovani neopatentati di affrontare situazioni di pericolo simulate.

Al corso hanno preso parte anche figure istituzionali e rappresentanti delle aziende coinvolte, tra cui la Presidente del IX Municipio Titti Di Salvo, l’Assessora alla Scuola Paola Angelucci, il Direttore dell’Automobile Club Roma Riccardo Alemanno e il Business Developer e Communication Specialist di Toyota Massimiliano Rossi. Inoltre, il giornalista Luca Valdiserri ha portato la sua testimonianza come padre di una vittima di incidente stradale, sostenendo l’iniziativa.

L’AS Roma conferma così il proprio impegno a contribuire al benessere della comunità in sinergia con le istituzioni locali, agendo come una piattaforma sociale proattiva e solidale.