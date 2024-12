Anatomy of a Come-Back: il Gruppo Renault si racconta su Prime Video

Da oggi, Prime Video trasmette Anatomy of a Come-Back, una serie di documentari che getta luce sulla straordinaria trasformazione del Gruppo Renault. Una crisi senza precedenti nel settore automobilistico, iniziata nel 2020, aveva messo a rischio la stessa sopravvivenza dell’azienda. Tuttavia, con il lancio del piano Renaulution, Renault ha intrapreso un percorso di rinascita, spalancando le porte della sua storia come mai prima d’ora.

La Renaulution non è solo un piano industriale, è una vera e propria avventura umana. Attraverso i quattro episodi della serie, gli spettatori potranno entrare nei laboratori di progettazione di nuovi modelli, come la Renault 5, vivere l’energia dei box della scuderia BWT Alpine Formula One Team e scoprire i segreti della produzione. La narrazione è arricchita dalle testimonianze di coloro che hanno affrontato difficoltà e sconfitte, ma anche grandi successi, portando avanti il sogno di un futuro sostenibile e innovativo per l’azienda.

Il documentario introduce una novità assoluta: utilizzare una serie per annunciare un nuovo veicolo di serie. Alla fine del quarto episodio, Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault, e Gilles Vidal, Direttore Design di Renault, conducono il pubblico in un’esclusiva visita al Dipartimento Design, svelando la futura Renault 5 Turbo 3E. Questa nuova icona, che arriverà sul mercato prossimamente, rappresenta una rivisitazione moderna e sportiva della leggendaria Renault 5 Turbo, lanciata 44 anni fa.

Come già anticipato dalla showcar presentata al Salone dell’Auto di Parigi nel 2022, la Renault 5 Turbo 3E combina elementi del design retrò con innovazioni moderne. Il profilo aggressivo e le tinte vivaci richiamano i colori storici della versione da rally degli anni Ottanta, mentre la sovrastruttura in carbonio garantisce leggerezza e rigidità. Il bolide, completamente elettrico, è dotato di una presa di ricarica integrata in una delle prese d’aria posteriori, un dettaglio che mescola tradizione e modernità.

Proprio come l’antenata iconica, la Renault 5 Turbo 3E adotta un’architettura a trazione posteriore. I due motori elettrici posizionati sulle ruote posteriori offrono una potenza complessiva di oltre 500 CV, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi. Prestazioni degne di una supercar che promettono emozioni forti al volante.

Il percorso di rinascita del Gruppo Renault continua a sorprendere, dimostrando come sia possibile trasformare le crisi in opportunità. La Renault 5 Turbo 3E è solo uno degli esempi di un impegno che punta a coniugare innovazione, sostenibilità e passione per l’automobile. Nel 2025, iniziative esclusive accompagneranno il lancio definitivo del modello, offrendo agli appassionati ulteriori occasioni per scoprire l’essenza di questa nuova icona.

Grazie a Anatomy of a Come-Back, il pubblico non solo assisterà alla trasformazione di Renault, ma entrerà anche nel cuore di un’azienda che, attraverso coraggio e visione, ha saputo reinventarsi.