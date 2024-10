Arriva la micromobilità per Nissan: Nanocar Silence S04 in vendita presso la rete Nissan

Nissan arricchisce il suo impegno nella mobilità urbana sostenibile con il lancio dei quadricicli elettrici Nanocar Silence S04, ora disponibili presso i concessionari Nissan che rappresenta il frutto della partnership siglata nell’aprile scorso con Silence, azienda del Gruppo Acciona, per la distribuzione esclusiva in Europa.

I Silence S04 sono progettati per soddisfare le esigenze di mobilità urbana, grazie alla loro compattezza, leggerezza e silenziosità, uniti a un sistema di propulsione a zero emissioni. Disponibili nelle versioni L6e e L7e, questi quadricicli offrono dotazioni tecnologiche all’avanguardia e uno spazio a bordo ai vertici della categoria.

Le dimensioni ridotte (lunghezza: 2,28 m, larghezza: 1,27 m, altezza: 1,57 m) e un raggio di sterzata di soli 3,5 metri rendono la Silence S04 ideale per muoversi agilmente nelle città affollate, dove gli spazi di manovra sono spesso limitati.

Questi veicoli a due posti sono disponibili in due versioni principali:

L6e , guidabile dai 14 anni con patente AM, offre un motore elettrico da 6 kW, con velocità massima di 45 km/h. L’autonomia varia da 80 km con una batteria a 175 km con due batterie.

, guidabile dai 14 anni con patente AM, offre un motore elettrico da 6 kW, con velocità massima di 45 km/h. L’autonomia varia da 80 km con una batteria a con due batterie. L7e, guidabile dai 16 anni con patente B1, offre due opzioni di motore: uno da 7 kW, che raggiunge i 70 km/h e un’autonomia di 70 km, e uno da 14 kW, che tocca una velocità massima di 85 km/h con un’autonomia di 149 km.

Uno degli elementi più distintivi dei Silence S04 è il sistema di batterie estraibili. Ogni batteria, con una capacità di 5,6 kW, può essere facilmente rimossa e trasportata grazie a un comodo carrello, e ricaricata tramite una presa domestica o presso colonnine pubbliche. I tempi di ricarica variano tra le 7 e 9 ore. In futuro, grazie a un’iniziativa con la rete Nissan, sarà possibile sostituire la batteria scarica in soli 30 secondi presso le stazioni di scambio.

Le Silence S04 non rinunciano a sicurezza e comfort: freni a disco su entrambe le assi, cinture di sicurezza, freno di stazionamento elettronico (EPB) e una dotazione completa di accessori, tra cui aria condizionata, alzacristalli elettrici, impianto audio e caricatore per smartphone. Non manca lo spazio per i bagagli, con 247 litri di capacità di carico, uno dei migliori nella categoria.

Grazie al sistema Bluetooth, i conducenti possono gestire facilmente chiamate, percorsi e musica dal proprio smartphone. Inoltre, l’app My Silence offre una serie di servizi digitali innovativi, come l’accesso senza chiavi, la localizzazione del veicolo, il monitoraggio dell’autonomia e dello stato di carica della batteria. Attraverso la stessa app, è possibile anche condividere il veicolo con altri utenti grazie alla chiave digitale, eliminando la necessità di chiavi fisiche.

Il prezzo di partenza della gamma Silence S04 è di 8.530 euro per la versione L6e con una batteria, comprensivo dell’incentivo statale di 4.000 euro. I quadricicli sono disponibili presso 11 concessionari Nissan selezionati in tutta Italia, tra cui Picca Motors a Bari, Alma a Bologna e Renord a Milano, con una rete che si espanderà nei prossimi mesi.