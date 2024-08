Artigianato in movimento: Mazda e Homo Faber 2024

Mazda Italia ha recentemente annunciato una collaborazione molto speciale con Homo Faber 2024, un evento prestigioso, al via l’1 settembre, dedicato alla celebrazione dell’artigianato. Il tema di quest’anno, “Il viaggio della vita”, promette di mescolare abilmente il design automobilistico con l’artigianato senza tempo, offrendo ai visitatori un’esperienza unica a Venezia.

Il regista Luca Guadagnino e l’architetto Nicolò Rosmarini guideranno gli ospiti attraverso un’esposizione che esplora la vita umana con un focus sull’abilità artigianale. La presenza di Mazda a Homo Faber si concentra sull’idea del viaggio come metafora per la vita, combinando rispetto per la tradizione con un approccio innovativo al design.

I visitatori avranno l’opportunità di partecipare a laboratori coinvolgenti, tra cui la creazione di souvenir artigianali sotto la guida di maestri artigiani, sessioni di rilegatura giapponese con l’atelier Antica Legatoria Ofer e la creazione di un mappamondo tascabile con l’artista Leonardo Frigo.

Mazda è nota per la sua filosofia “Crafted in Japan”, che mette in luce l’impegno degli artigiani Takumi nel perseguire la perfezione e nel conferire un tocco umano nel processo di costruzione delle auto. I designer di Mazda esplorano materiali e tecniche innovative, mantenendo sempre vivo il legame tra tradizione e innovazione.