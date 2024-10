Assogomma, cambio gomme invernali: è tempo di prepararsi

Con l’arrivo della stagione invernale, è fondamentale che gli automobilisti si preparino adeguatamente per affrontare le condizioni stradali più difficili. Dal 15 ottobre, sarà possibile sostituire i pneumatici estivi con quelli invernali, come previsto dalla normativa italiana. Questo passaggio non è solo un obbligo legale, ma rappresenta una garanzia di sicurezza per chi si trova alla guida.

Il cambio gomme è essenziale per migliorare l’aderenza del veicolo al manto stradale in condizioni di freddo, neve e ghiaccio. L’uso di pneumatici invernali non solo migliora la stabilità del mezzo, ma riduce anche gli spazi di frenata, rendendo la guida più sicura per sé stessi e per gli altri. Inoltre, scegliere pneumatici adeguati alla stagione contribuisce a un miglior rendimento del veicolo, riducendo i consumi di carburante e l’usura generale.

L’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene da neve a bordo scatterà ufficialmente il 15 novembre su molte strade italiane, incluse quelle urbane, extraurbane e autostradali soggette a regolamentazione stagionale. In alcune zone come la Valle d’Aosta, tale obbligo è anticipato al 15 ottobre. Gli automobilisti sono pertanto invitati a verificare in anticipo se le strade che percorrono abitualmente rientrano in queste restrizioni, evitando così sanzioni.

Per ottimizzare il servizio e ridurre le attese, è consigliabile prenotare l’appuntamento presso il proprio gommista di fiducia con anticipo. Effettuare il cambio gomme senza l’aiuto di un professionista è infatti vietato dalla legge. Il montaggio fai da te è pericoloso, poiché un’installazione errata potrebbe compromettere seriamente la sicurezza del veicolo e aumentare il rischio di incidenti. Solo personale qualificato può verificare correttamente lo stato dei pneumatici in termini di usura, bilanciatura, pressione e altre caratteristiche fondamentali per la sicurezza stradale.

Come riconoscere i pneumatici invernali

I pneumatici invernali sono contrassegnati dalla sigla M+S (Mud + Snow), generalmente accompagnata da un simbolo alpino, ovvero una montagna stilizzata con tre picchi e un fiocco di neve al centro (3PMSF – Three Peak Mountain Snow Flake). Questo simbolo indica che il pneumatico ha superato test specifici su neve, garantendo prestazioni ottimali in condizioni invernali.

Il battistrada di un pneumatico invernale presenta una particolare conformazione, con lamellature fitte sui tasselli che migliorano l’aderenza su neve e ghiaccio. Inoltre, la mescola di gomma con cui è realizzato è studiata per rimanere elastica anche a basse temperature, offrendo così prestazioni elevate per tutta la stagione fredda.

Infine, è importante assicurarsi che le dimensioni e le caratteristiche prestazionali dei pneumatici montati siano conformi a quelle indicate sulla carta di circolazione del proprio veicolo, sia per la versione estiva che per quella invernale.

Prepararsi per l’inverno con i pneumatici giusti è quindi un gesto di responsabilità che garantisce sicurezza, efficienza e tranquillità al volante.