BMW M5: a Monza la berlina Plug-In da 727 CV

40 anni, 7 generazioni ma sempre la stessa attitudine: cattiva, cattivissima. BMW M5 si è rinnovata ancora una volta, forte di una tradizione che la pone come punto di riferimento tra le stradali ad altissime prestazioni. Prestazioni che abbiamo avuto modo di testare all’Autodromo di Monza, grazie alla BMW Driving Experience, un programma completo di esperienze di guida utili a far crescere le capacità di reazione dei giovani neopatentati fino alle tecniche più avanzate, grazie all’esperienza di GuidarePilotare di Siegfried Stohr e dei suoi istruttori.

La nuova BMW M5 si distingue per un design rivisitato che esalta la sua potenza e rafforza il carattere delle vetture ad alte prestazioni della serie M. Tra le caratteristiche che catturano l’attenzione ci sono i passaruota ampliati, le minigonne laterali dal profilo deciso, il paraurti anteriore scolpito e dettagli esclusivi intorno al montante C, impreziositi dall’iconico logo “M5”. Questi elementi contribuiscono a creare un’estetica sportiva e aggressiva, che differenzia nettamente questa vettura dalla berlina Serie 5. Inoltre, l’ampio utilizzo di superfici in tinta con la carrozzeria aggiunge un tocco di sobrietà, con eleganti richiami che evidenziano le sue straordinarie capacità dinamiche.

Una vocazione che non si perde nemmeno entrando dentro all’interno. L’abitacolo sportivo progressivo della nuova BMW M5 propone un volante in pelle M a fondo piatto di nuova concezione con pulsanti M illuminati, sedili multifunzione M con un’ampia gamma di regolazioni elettriche e il BMW Curved Display che, come l’Head-Up Display BMW di serie, include contenuti specifici M. Il BMW Live Cockpit Professional di serie offre anche il sistema di navigazione BMW Maps e la funzione Augmented View sul display di controllo.

Il sistema di intrattenimento vanta invece una versione aggiornata del BMW iDrive con sistema operativo BMW 8.5 e può essere anche sfruttato tramite i comandi vocali. La tecnologia digitale copre ora anche i comandi delle funzioni di climatizzazione. La selezione della temperatura, l’intensità del flusso d’aria, il riscaldamento dei sedili e, se specificato, il riscaldamento del volante possono ora essere controllati con il tatto attraverso una voce di menu nella sezione inferiore del display di controllo o con un comando vocale. Fanno la loro parte nell’esclusivo ambiente interno anche i rivestimenti in pelle Merino di serie, la BMW Interaction Bar, il climatizzatore a quattro zone, i sedili anteriori riscaldati, l’illuminazione d’ambiente con luci interne specifiche M, compresa la Welcome Animation, e il tetto apribile panoramico in vetro. La dotazione di serie della nuova BMW M5 comprende anche l’impianto audio surround Bowers & Wilkins, la vaschetta di ricarica wireless, il Comfort Access, il sistema di allarme, l’azionamento automatico del portellone posteriore e il cavo di ricarica Professional.

Il sistema di propulsione M HYBRID della nuova BMW M5 porta con sé un motore V8 da 4,4 litri con il classico carattere ad alta velocità, associato ad un motore elettrico, le cui caratteristiche prestazionali sono state messe a punto specificamente per la BMW M5 e che è integrato nel cambio M Steptronic a otto rapporti. Il motore a combustione beneficia della tecnologia all’avanguardia M TwinPower Turbo, di un collettore di scarico a bancate incrociate e di una separazione dell’olio ottimizzata. Sviluppa una potenza massima di 430 kW/585 CV e una coppia massima di 750 Nm. La potenza massima del motore elettrico è di 145 kW/197 CV.

La combinazione dei due motori genera 727 cavalli di potenza e una coppia di 1.000 Nm, la velocità massima può arrivare fino a 305 km/h (limitati elettronicamente) acquistando l’M Driver’s Package. Tutta la potenza viene scaricata su entrambi gli assi attraverso il sistema di trazione integrale M xDrive. Sistema che svolge un ruolo determinante insieme a sterzo e sospensioni per tenere a bada i quasi 2.500 Kg della berlinona.

Tra i cordoli del “Tempio della velocità” infatti, la M5 non soffre minimamente i chili di troppo, sorprendendoci soprattutto nei cambi di direzione. L’erogazione è brutale ed è testimoniata dai soli 3,5 secondi necessari per raggiungere i 100 km/h da fermo. In uscita di curva e sui rettilinei, infatti, l’unione tra il 4.4 V8 biturbo e il motore elettrico offre tantissima spinta, per un’uscita dalle curve molto vigorosa. Grazie alla trazione integrale M xDrive la potenza è sempre gestibile, senza apparire mai esagerata. Oltre alle modalità di guida, Dynamic e Dynamic Plus, la nuova M5 mette anche a disposizione tre modalità per la guida in elettrico. Attraverso il tasto M Hybrid è possibile scegliere tra guida Ibrida, Elettrica e modalità eCONTROL in cui il motore termico mantiene sempre costante la carica della batteria.

Il listino della nuova Bmw M5 attacca a 150 mila Euro, senza considerare la lunga lista di optional per un’ampissima personalizzazione che può far sfondare il muro dei 200 mila.