BYD rivoluziona la mobilità elettrica al Salone Auto Torino 2024

In occasione del Salone Auto Torino 2024, BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a basse emissioni e batterie, presenta due importanti novità per il mercato italiano: la supercar elettrica YANGWANG U9 e il SUV BYD TANG. Accanto a questi modelli, BYD ha schierato anche le versioni a nuova energia della gamma italiana: BYD Seal U DM-i e BYD Seal, che, insieme al BYD TANG, saranno disponibili per i test drive durante l’evento.

La YANGWANG U9, supercar elettrica di lusso del marchio YANGWANG, fa il suo debutto assoluto in Italia al Salone Auto Torino 2024. Questo gioiello tecnologico è dotato di una piattaforma e⁴ con quattro motori elettrici indipendenti, capaci di sviluppare una potenza totale superiore a 1.300 CV e una coppia massima di 1.680 Nm. Le prestazioni sono impressionanti: l’auto passa da 0 a 100 km/h in soli 2,36 secondi.

Tra le tecnologie di punta spicca il sistema DiSus-X, che gestisce il controllo attivo del telaio, garantendo stabilità e sicurezza anche alle alte velocità. Le sospensioni regolabili con un’escursione fino a 75 mm assicurano un’esperienza di guida agile e confortevole. La batteria Blade di nuova generazione, con una potenza di carica fino a 500 kW, offre ricariche rapide e una maggiore autonomia.

L’integrazione della batteria nella struttura dell’auto, grazie alla tecnologia CTB (Cell-to-Body), migliora la rigidità e la sicurezza complessiva della vettura. Con un design aerodinamico in fibra di carbonio e interni lussuosi, la YANGWANG U9 rappresenta il futuro delle supercar elettriche, combinando prestazioni eccezionali e un’estetica all’avanguardia.

Un’altra grande anteprima italiana al Salone è il BYD TANG, un SUV 100% elettrico pensato per famiglie che cercano comfort, tecnologia e sostenibilità. Con la batteria BYD Blade da 108,8 kWh, il veicolo offre fino a 530 km di autonomia (WLTP) e supporta una ricarica rapida DC fino a 170 kW. Dotato di trazione integrale, il BYD TANG è perfetto per affrontare ogni tipo di terreno in sicurezza e con efficienza.

Il design moderno e dinamico, ispirato al linguaggio stilistico “Dragon Face”, include fari full-LED e un abitacolo spazioso con tre file di sedili, capace di ospitare fino a sette passeggeri. Gli interni offrono un’esperienza di comfort premium grazie a sedili con funzioni di massaggio, riscaldamento e ventilazione, oltre a un sistema di infotainment con schermo rotante da 15,6 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e una potenza complessiva di 517 CV, il BYD TANG dimostra che la mobilità elettrica può essere tanto potente quanto confortevole.

Il BYD SEAL U DM-i è un SUV ibrido plug-in pensato per chi cerca un veicolo ecologico ma non vuole rinunciare alle lunghe percorrenze. Equipaggiato con la tecnologia Super DM di BYD, che ottimizza l’utilizzo dell’energia elettrica, il modello garantisce fino a 80 km di autonomia in modalità elettrica e fino a 1.080 km complessivi con un singolo pieno.

Con un abitacolo spazioso e versatile, il BYD SEAL U DM-i si distingue per la sua efficienza energetica e il comfort tecnologico, offrendo un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida, tra cui il cruise control adattivo e la frenata automatica d’emergenza.

La berlina 100% elettrica BYD SEAL è una delle proposte più interessanti del marchio. Con un’autonomia fino a 570 km grazie alla batteria Blade da 82 kWh, il veicolo offre un’accelerazione impressionante: 0-100 km/h in 3,8 secondi per la versione a trazione integrale. La tecnologia iTAC ottimizza la distribuzione della potenza, migliorando la sicurezza su strada.

L’interno del veicolo è curato nei minimi dettagli, con oltre 20 vani portaoggetti e tecnologie di infotainment all’avanguardia, tra cui uno schermo da 15,6 pollici rotante. Il design esterno si ispira alle onde dell’oceano, con linee fluide e aerodinamiche che ne esaltano l’eleganza.

La partecipazione di BYD al Salone Auto Torino 2024 segna un momento importante per l’evoluzione della mobilità elettrica in Italia. Con la presentazione della supercar YANGWANG U9 e del SUV BYD TANG, accanto a modelli già affermati come il BYD SEAL U DM-i e il BYD SEAL, BYD dimostra ancora una volta di essere in prima linea nella produzione di veicoli sostenibili, combinando tecnologia avanzata, prestazioni e design.