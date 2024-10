Citroën svela la C5 Aircross Concept: SUV innovativo per tutta la famiglia

Dopo il lancio della C3 Aircross lo scorso giugno, Citroën continua la sua offensiva nel mercato dei SUV presentando in anteprima mondiale la C5 Aircross Concept, un veicolo che anticipa le linee guida del futuro SUV di segmento C del marchio francese. Questa concept car non solo segna una svolta importante per Citroën, ma dimostra anche la capacità del marchio di adattarsi e rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

La C5 Aircross Concept conferma il dinamismo di un marchio in trasformazione, capace di offrire una gamma che soddisfa le aspettative dei clienti. Questo SUV si rivolge a chi cerca un veicolo accessibile, ma al contempo ricco di personalità, spazioso e adatto alle famiglie. Citroën ha lavorato intensamente sul design e sull’aerodinamica, creando un veicolo dalle linee scolpite, capace di combinare forza e vigore in una struttura compatta e robusta.

Progettata sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, la C5 Aircross Concept si presenta come un veicolo multi-energy. Il suo design è studiato per ridurre al minimo l’impatto aerodinamico, mantenendo però una silhouette forte e decisa. Le superfici fluide e i volumi generosi creano un aspetto muscoloso, mentre il muso ribassato e il posteriore verticale ottimizzano il flusso d’aria. Con una lunghezza di 4,65 metri, la vettura vanta proporzioni inedite per il segmento, promettendo un’esperienza di guida confortevole e uno spazio a bordo ampio e versatile, perfetto per le famiglie.

In un mercato dominato da SUV sempre più standardizzati, Citroën rimescola le carte con un design che rompe gli schemi. La C5 Aircross Concept si distingue per le sue linee tese e decise, abbandonando le forme morbide del passato per una silhouette più solida e severa. La struttura compatta e l’altezza contenuta di 1,66 metri le conferiscono un aspetto snello, ma energico. Un mix perfetto di potenza e appeal, che conferma le ambizioni del marchio di emergere in un settore altamente competitivo.

Una delle caratteristiche più distintive della C5 Aircross Concept è la sua firma luminosa. Nella parte anteriore, la nuova configurazione a tre punti crea uno sguardo penetrante che enfatizza la larghezza dell’auto, conferendo modernità e carattere. Posteriormente, le luci Citroën Light Wings offrono una soluzione innovativa: non solo arricchiscono il design, ma migliorano anche l’aerodinamica, contribuendo a ridurre la resistenza e aumentando l’efficienza del veicolo.

L’efficienza aerodinamica è al centro del design della C5 Aircross Concept. Ogni dettaglio è stato pensato per ottimizzare le prestazioni senza sacrificare lo spazio interno o l’identità del marchio. Citroën ha superato la sfida di migliorare l’autonomia del veicolo, incrementando di 30 km la percorrenza in modalità elettrica rispetto all’attuale C5 Aircross. Il tetto spiovente e i flap aerodinamici integrati lungo la carrozzeria contribuiscono a migliorare il flusso d’aria, riducendo la resistenza e ottimizzando le prestazioni.

Una delle grandi novità della C5 Aircross Concept è l’introduzione della piattaforma STLA Medium, utilizzata per la prima volta da Citroën. Questa piattaforma multi-energy consente di adattare il veicolo a diverse tipologie di motorizzazione: combustione interna, ibrida o completamente elettrica. Inoltre, offre una grande flessibilità in termini di dimensioni e la possibilità di integrare tecnologie avanzate di assistenza alla guida e sistemi di connettività all’avanguardia, per una guida più sicura e confortevole.

Citroën punta molto sul comfort e la praticità a bordo. Gli interni della C5 Aircross Concept saranno un’oasi di benessere per i passeggeri, offrendo un’esperienza simile a quella di un salotto su quattro ruote. Con ampio spazio per cinque persone, questo SUV risponde perfettamente alle esigenze delle famiglie moderne. Citroën ha già anticipato che maggiori dettagli sugli interni saranno svelati nel corso del 2025, promettendo ulteriori innovazioni e sorprese.