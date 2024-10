JAECOO 5 fa il suo debutto globale all’International User Summit

Durante l’International User Summit 2024, tenutosi a Wuhu, in Cina, dal 17 al 21 ottobre, l’azienda OMODA & JAECOO ha presentato ufficialmente il JAECOO 5, un nuovissimo modello di veicolo fuoristrada progettato appositamente per soddisfare le esigenze dei giovani urbani. Il lancio di questo veicolo ha generato un forte interesse sul mercato grazie alle sue eccellenti prestazioni e alle configurazioni di alto livello, diventando il compagno ideale per i viaggi cittadini e le avventure all’aria aperta.

In occasione dell’evento di lancio, il JAECOO 5 si è distinto per la sua interpretazione del concetto di “Human-Pet Friendly travel”, offrendo ai proprietari e ai loro animali domestici un’esperienza di viaggio senza precedenti. Grazie a specifiche attenzioni come sedili allungati per il comfort degli animali, filtro dell’aria condizionata antibatterico e sistema di controllo intelligente della temperatura, il veicolo assicura la massima sicurezza e comodità durante i viaggi.

Inoltre, il JAECOO 5 si contraddistingue per la sua ecologia di vita all’aperto, permettendo agli utenti di godersi la libertà di viaggiare senza limiti. Con capacità di traino e portapacchi ottimizzati, sistema di alimentazione per animali domestici e luci da campeggio integrate, questo veicolo si adatta facilmente a diverse esigenze degli utenti, garantendo un’esperienza all’aperto completa e appagante.

Il PR Manager Italy, Francesco Cremonesi, ha sottolineato: “La nascita del JAECOO 5 arricchisce le scelte di mercato e offre nuove possibilità ai giovani urbani in cerca di esperienze di viaggio personalizzate e di alta qualità. Continueremo a innovare e sviluppare nuovi modelli per offrire esperienze di viaggio sempre più comode ed efficienti.”

L’OMODA & JAECOO è uno dei brand del gruppo Chery, che già vanta una vasta esperienza nel settore automobilistico con milioni di vetture prodotte e destinate ai mercati esteri. Il marchio si pone quindi come punto di riferimento per soluzioni di mobilità innovative, spaziando dai motori a combustione interna alle soluzioni elettrificate.

Con il lancio del JAECOO 5, OMODA & JAECOO conferma la propria capacità di anticipare le esigenze dei consumatori moderni, offrendo soluzioni di viaggio all’avanguardia che combinano comfort, sicurezza e sostenibilità. Per ulteriori informazioni su quest’ultimo modello e sui prossimi progetti del marchio, è possibile visitare il sito web ufficiale.

Questo lancio rappresenta un passo significativo nell’evoluzione del settore automobilistico, ponendo l’accento sull’importanza dell’innovazione e della personalizzazione nel soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente e attenta alle nuove tendenze.