DACIA svela la one-off “Duster Soul of Dakar”

In occasione dell’anteprima italiana del progetto Dakar tenutosi a Milano la scorsa settimana, DACIA ha svelato la one-off “Duster Soul of Dakar”, un esemplare unico che celebra l’ambiziosa sfida nel mondo del motorsport, puntando alla vittoria alla Dakar 2025.

Il veicolo, realizzato in esemplare unico, si caratterizza per la livrea che riprende lo stile ed i colori di quella ufficiale utilizzata da Sandrider, il prototipo che scatterà dal via il prossimo 3 gennaio. Internamente è arricchito dalla gamma di accessori InNature che ampliano la versatilità del veicolo e, esteriormente, si fa notare per il roof rack che accoglie un baule in stile offroad, un borsone morbido ed impermeabile ed una pala. La Duster Soul of Dakar è la quintessenza della vocazione outdoor del Brand e celebra questo ambizioso progetto ad un mese di distanza dal debutto in quella che è ritenuta la gara più leggendaria e massacrante al mondo.

La Dacia Duster si presenta come un’auto che incarna l’avventura e la determinazione nel mondo del motorsport, con la sua edizione “Soul of Dakar” che rappresenta il massimo dell’esclusività e della preparazione per affrontare la Dakar 2025.

La presenza di accessori dedicati all’outdoor e alle sfide estreme, come il baule in stile offroad e la pala, sottolinea l’attenzione di DACIA per il mondo del fuoristrada e per coloro che amano spingersi oltre i limiti. La Duster Soul of Dakar è un’espressione della determinazione della casa automobilistica a mettersi alla prova e a conquistare nuove vette nel panorama del motorsport internazionale.

In attesa del debutto ufficiale alla Dakar 2025, la Dacia Duster “Soul of Dakar” si prepara a far parlare di sé per la sua audacia e il suo spirito indomito nel cuore del deserto, pronto a sfidare le avversità e a conquistare la vetta del podio.