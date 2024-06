EXO 1400 EVO II CARBON AIR: il nuovo Casco Gran Turismo di Scorpion Sports

Scorpion Sports annuncia con orgoglio l’ultima aggiunta alla sua prestigiosa linea di caschi Gran Turismo per il 2024: l’EXO 1400 EVO II CARBON AIR. Questo casco non è solo un simbolo di eccellenza tecnica, ma rappresenta anche un capolavoro estetico grazie alle sue componenti in carbonio che ne enfatizzano l’aspetto racing.

L’EXO 1400 EVO II CARBON AIR si distingue per le sue numerose caratteristiche all’avanguardia. La calotta, disponibile in tre diverse misure, è realizzata con una combinazione di fibra di carbonio e Ultra-TCT (Thermodynamic Composite Technology), una miscela di fibre nobili che garantisce un peso ridotto e una resistenza eccezionale. Questo materiale avanzato permette un miglior assorbimento degli urti, offrendo la massima protezione in caso di incidente.

Gli interni del casco sono progettati per offrire un comfort senza pari. Sono completamente estraibili e lavabili, e il sistema Airfit consente di personalizzarli per garantire una vestibilità perfetta nel tempo. La sensazione di freschezza è ulteriormente migliorata dalla nuova presa d’aria super profilata situata nella parte superiore della calotta, che assicura un flusso d’aria ottimale e una silenziosità ineguagliabile grazie al sistema di estrazione dell’aria calda posto nella parte posteriore.

Una delle innovazioni più notevoli dell’EXO 1400 EVO II CARBON AIR è il meccanismo visiera Ellip-Tec-II. Questo sistema permette una sostituzione della visiera rapida e senza l’uso di utensili, garantendo un serraggio ermetico e riducendo il rumore lungo tutta la guarnizione. In caso di caduta, il meccanismo si dimostra estremamente robusto, mantenendo la visiera saldamente in posizione.

Il design aggressivo e le linee aerodinamiche dell’EXO 1400 EVO II CARBON AIR non sono solo estetiche, ma funzionali, contribuendo a una maggiore stabilità e a una riduzione della resistenza al vento. Questo casco rappresenta la perfetta combinazione di lusso, sicurezza e prestazioni racing, rendendolo ideale sia per i lunghi viaggi che per l’uso quotidiano.