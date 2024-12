FIA AWARDS 2024: ACI riceve il premio EDI per il progetto di inclusione disabilità

Il prestigioso riconoscimento del 2024 FIA President’s Equality, Diversity and Inclusion (EDI) Award è stato assegnato all’Automobile Club d’Italia per il suo progetto innovativo “Motorsport For People: INCLUSION-E”. La cerimonia di premiazione si è svolta a Kigali, in Ruanda, durante l’Assemblea Generale della FIA – Federazione Internazionale dell’Automobile.

Il progetto si focalizza sull’accessibilità delle persone con disabilità al mondo del Simracing, tramite lo sviluppo di tecnologie a zero barriere e la realizzazione di uno studio di ricerca clinica. Monica Mailander Macalus, esponente del Senato della FIA, che a ritirato il premio, ha commentato: “L’Italia, che riveste storicamente un ruolo di eccellenza nel Motorsport nel mondo, conferma grazie al lavoro di ACI una grande attenzione e ricerca per la disabilità e l’inclusione sociale.”

Il simulatore di guida creato nel contesto del progetto permette l’accesso facilitato ed autonomo alle persone con disabilità fisiche e paraplegiche. L’iniziativa include uno studio di ricerca volta a diversi obiettivi, tra cui indagare le reazioni psicofisiche delle persone con disabilità nello sport Simracing e analizzare scenari futuri per garantire un’ulteriore inclusione di forme di disabilità nella disciplina.

Cristiano Martelli, Presidente della Commissione ACI ESPORT, ha elogiato l’iniziativa come “un progetto lungimirante e innovativo che permette di abbattere barriere e stereotipi, promuovendo inclusione e riduzione delle disuguaglianze grazie al Motorsport virtuale.” Martelli ha sottolineato l’importanza di promuovere la pratica del Simracing verso persone con disabilità motoria ed intellettiva in modo equo, regolamentato e sicuro.

Con il progetto “Motorsport For People: INCLUSION-E”, l’ACI ha dimostrato un impegno concreto nel promuovere l’accessibilità e l’inclusione nel mondo del Simracing, aprendo le porte a un futuro più equo e favorevole per tutti gli appassionati di sport motoristici, indipendentemente dalle loro capacità fisiche o cognitive.