Forthing presenta la nuova berlina elettrica S7 al Salone di Parigi

In occasione del Salone di Parigi, Forthing ha presentato per la prima volta in un contesto internazionale la nuova berlina elettrica S7, prodotto di punta della gamma Forthing.

Forthing S7 è la prima berlina completamente elettrica prodotta dal brand cinese di proprietà di Dongfeng Liuzhou Motor Co. Ltd. Il Direttore Generale Lin Changbo, ha dichiarato che l’azienda continuerà a investire nell’elettrificazione e nello sviluppo di nuove soluzioni intelligenti di mobilità, offrendo alta qualità, tecnologia all’avanguardia e prodotti eco-compatibili pensati per il mercato globale.

Prima di essere esposta sullo stand, la Forthing S7 ha viaggiato dal porto di Horgos – nello Xinjiang, fino a Parigi, attraversando i continenti asiatico ed europeo, dimostrando l’affidabilità e le capacità innovative dei prodotti Forthing.

Forthing si impegna a continuare a concentrarsi sull’innovazione e sulla qualità, per fornire esperienze di viaggio eccezionali ai propri clienti globali e per promuovere lo sviluppo sostenibile nell’industria automobilistica.

La berlina elettrica S7 si caratterizza per una linea estremamente moderna ed aerodinamica, perfetto connubio tra sportività ed eleganza. L’abitabilità è un altro punto di forza di questa vettura, dotata di un equipaggiamento di bordo hi-tech e finiture di alto livello qualitativo, che fanno connotare la S7 come prodotto premium. Forthing S7 sarà disponibile a breve anche nel nostro paese, attraverso l’unico importatore e distributore ufficiale del brand in Italia, TC8 Srl, presente con una sua delegazione al lancio europeo a Parigi. Il listino e la scheda tecnica definitivi saranno diffusi in occasione della commercializzazione del modello in Italia.

A Parigi, sullo stand erano presenti anche l’MPV V9 e l’MPV U-Tour in versione HEV (full hybrid), che sarà commercializzato in Italia da TC8 nelle prossime settimane.

Ricordiamo che TC8 è presente dallo scorso giugno sul mercato nazionale con la commercializzazione di due piattaforme del marchio Forthing:

– Forthing Friday, con motorizzazioni a benzina e doppia alimentazione benzina/GPL, Forthing Friday HEV full hybrid e Friday EV full electric;

– Forthing U-Tour, che si propone con le motorizzazioni benzina, doppia alimentazione benzina/GPL e, come accennato, a breve anche in version full hybrid HEV.

I modelli Forthing si distinguono per il design moderno, la tecnologia progettuale, i materiali e le finiture di alta qualità, l’equipaggiamento completo ed un rapporto qualità/prezzo altamente competitivo per un prodotto che si posiziona nel segmento medio-alto del mercato.

La garanzia è di 5 anni o 150.000 km e 5 anni di assistenza stradale inclusi nel prezzo; mentre per le versioni elettrificate, la batteria di trazione è coperta da una garanzia di 8 anni o 160.000 km.

In occasione del Mondial Auto di Parigi e del lancio europeo della S7, Forthing ha sfruttato l’occasione per incontrare tutti gli importatori ufficiali in Europa, condividere le future strategie del marchio e consegnare gli Awards 2024. TC8 Srl si è aggiudicata il premio “Best Customer Service” nonostante il breve periodo di operatività con il marchio cinese: un riconoscimento che va ad attestare l’importanza che TC8 rivolge ai suoi clienti ed alla qualità dei servizi che un brand deve mettere in campo.