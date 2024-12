Furti d’auto in Italia: Mercedes-Benz in prima linea con soluzioni tecnologiche avanzate

Nel 2023 in Italia sono stati denunciati quasi 100.000 furti di auto, una cifra allarmante che colloca il nostro Paese al secondo posto in Europa, subito dopo la Francia, tra i più colpiti da questo tipo di reato. Solo il 44% delle vetture rubate è stato ritrovato, mentre il resto si è perso senza lasciare traccia. Tuttavia, grazie alle tecnologie digitali e ai supporti satellitari, oggi è possibile mettere un freno a questo fenomeno crescente.

Mercedes-Benz, da sempre sinonimo di innovazione e sicurezza, ha sviluppato una serie di soluzioni tecnologiche all’avanguardia per prevenire e contrastare i furti d’auto. La strategia del marchio tedesco si basa su una combinazione vincente di tre elementi:

Connect Package, di serie su tutti i modelli della casa. Protezione vettura GUARD 360° plus, un sistema di monitoraggio completo. Pacchetto parcheggio con telecamera 360°, che garantisce una visione totale dell’area circostante l’auto.

Un sistema integrato per una protezione completa

Come spiegato da Sebastian Guayacan, Product Manager Digital Extras, Charging & EVA2 di Mercedes-Benz Italia, questa combinazione di tecnologie offre un livello di protezione elevatissimo. Il sistema integra un antifurto con protezione volumetrica dell’abitacolo, protezione antirimozione e un allarme acustico attivo in caso di urti o tentativi di effrazione.

La vera innovazione sta nell’interconnessione con lo smartphone del proprietario: in caso di furto, un alert viene immediatamente inviato tramite l’App Mercedes-Benz. Dopo un’autenticazione sicura, l’allarme viene trasferito al partner autorizzato, Vodafone Automotive, che condivide i dati di localizzazione del veicolo con le forze dell’ordine. Questo approccio consente di avviare rapidamente le indagini, aumentando significativamente le probabilità di recuperare l’auto.

Sicurezza e riservatezza nelle operazioni di recupero

Per garantire la massima sicurezza e non interferire con le operazioni delle autorità, una volta avviata la procedura, tutte le funzioni di localizzazione visibili al cliente tramite l’App vengono disattivate. Questo protocollo tutela la riservatezza e l’efficacia dell’intervento, aumentando le possibilità di successo.

Con questa soluzione tecnologica, Mercedes-Benz si posiziona come leader nella lotta ai furti d’auto, offrendo ai propri clienti non solo veicoli di qualità superiore, ma anche un livello di sicurezza senza precedenti. Innovazione e protezione si fondono, garantendo maggiore tranquillità agli automobilisti di oggi.