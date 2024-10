Hyundai celebra i 20 anni di successi del TUCSON con una Edizione Speciale

Hyundai celebra i 20 anni di successo della Tucson con un’edizione speciale dedicata a uno dei modelli più amati del suo portfolio. Con la nuova TUCSON 20° Anniversario, la casa automobilistica coreana segna due decenni di conquiste con il suo C-SUV bestseller in Europa, arricchendo ulteriormente la gamma già apprezzata per design, spazio, efficienza e tecnologia.

La quarta generazione di Tucson, recentemente aggiornata, ha già conquistato gli automobilisti grazie al suo design audace, tecnologie all’avanguardia per la connettività e la sicurezza, oltre a un comfort senza pari. L’edizione speciale introduce dettagli di design esclusivi che ne accentuano l’eleganza e la personalità, a partire dall’inedita colorazione Pine Green Matte. Gli interni, realizzati in pelle nera e tessuto scamosciato, sono impreziositi da cuciture a contrasto in Pine Green, un ulteriore tocco di raffinatezza che si unisce al carattere distintivo del modello.

Non solo gli interni, ma anche gli esterni ricevono un trattamento unico: cerchi in lega da 19 pollici con finitura Satin Dark Grey, specchietti retrovisori e modanature dei finestrini in colore nero, completano un look sportivo e sofisticato. Elementi celebrativi del ventesimo anniversario sono visibili sui poggiatesta anteriori, sui battitacco e tramite un badge dedicato sul portellone posteriore, per sottolineare l’esclusività di questa versione.

Prodotta nello stabilimento di Hyundai Motor Manufacturing Czech in Repubblica Ceca, la Tucson 20° Anniversario sarà disponibile come pacchetto opzionale sull’allestimento Excellence, e potrà essere abbinata a una gamma di motorizzazioni che comprende: benzina mild-hybrid, diesel mild-hybrid, full-hybrid (disponibile sia in versione 2WD che 4WD) e plug-in hybrid (anch’essa disponibile in versione 2WD o 4WD).

Questa edizione speciale racchiude l’essenza di due decenni di innovazione e successo, offrendo agli appassionati un SUV dalle prestazioni elevate, con un design che celebra l’evoluzione di uno dei modelli più iconici di Hyundai. La TUCSON 20° Anniversario è pronta a lasciare il segno, confermando la leadership del brand nel mercato europeo.