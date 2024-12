I crossover Nissan sono “Official electrified cars” del Vertical Winter Tour 2025

Per il terzo anno consecutivo, Nissan rinnova il suo impegno come partner del Vertical Winter Tour, il parco vacanze itinerante organizzato da Radio DEEJAY, che toccherà le più prestigiose località sciistiche italiane.

Nell’edizione 2025, tutti i crossover elettrificati Nissan saranno le official electrified cars dell’evento. Gli appassionati della montagna potranno scoprire e provare modelli come Nissan Juke, Qashqai, X-Trail e Ariya, esplorando le caratteristiche che rendono unica ogni vettura.

Dal compatto Juke ai 7 posti di X-Trail, i visitatori potranno apprezzare motorizzazioni all’avanguardia, come l’esclusivo sistema e-POWER e il 100% elettrico, innovative tecnologie di sicurezza e assistenza alla guida e la trazione integrale Nissan e-4ORCE, unica nel mercato.

Nell’edizione 2024, circa 400 persone hanno testato le vetture Nissan durante le varie tappe, e per il 2025 il brand punta a replicare e superare questo successo. Tra le novità di quest’anno, spicca un bar d’alta montagna dove i visitatori potranno gustare una colazione offerta da Nissan prima di scendere in pista o partire per un test drive.

L’esclusiva tecnologia e-POWER di Nissan offre una soluzione innovativa per la mobilità elettrificata. Con e-POWER, un motore elettrico muove le ruote mentre un motore termico produce energia, garantendo il piacere di guida tipico degli EV: silenzioso, con accelerazione fluida e progressiva. Grazie al motore termico con rapporto di compressione variabile, un altro brevetto Nissan, l’efficienza è massima e il consumo ridotto. Non sorprende che oltre 100.000 clienti europei abbiano già scelto questa tecnologia, di cui oltre 20.000 solo in Italia.

La tecnologia e-4ORCE rappresenta l’avanguardia Nissan nel campo delle trazioni 4WD. Disponibile su X-Trail e-POWER e Ariya 100% elettrico, questo sistema combina:

Motori elettrici indipendenti per ogni asse.

per ogni asse. Regolazione precisa e veloce della forza motrice, grazie a sensori che reagiscono in un decimillesimo di secondo (1/10.000).

della forza motrice, grazie a sensori che reagiscono in un decimillesimo di secondo (1/10.000). Controllo ottimale su ogni tipo di tracciato, anche in condizioni difficili come neve, ghiaccio o pioggia.

A differenza dei tradizionali sistemi 4WD meccanici, e-4ORCE garantisce una risposta immediata senza intervento diretto del guidatore, assicurando una guida sicura e confortevole in ogni situazione.

Il calendario delle tappe

Il Vertical Winter Tour, giunto alla sedicesima edizione, partirà il 30 dicembre da Cervinia con il tradizionale “Capodanno anticipato”, caratterizzato da dj set, fiaccolata dei maestri di sci e spettacolari fuochi d’artificio sotto il Cervino. Il tour proseguirà fino a marzo, con il seguente calendario: