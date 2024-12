Il futuro dell’e-commerce italiano: il boom del live shopping

Il mondo digitale continua a evolversi rapidamente, e con esso le modalità di acquisto online. L’ultima tendenza che sta guadagnando terreno in Europa è il live shopping, un’innovativa fusione tra social media e e-commerce che promette di rivoluzionare l’esperienza di shopping online.

La ricerca intitolata “Live Shopping: la rivoluzione dell’e-commerce”, condotta da Nielsen per Bazr, rivela interessanti dati sul modo in cui gli italiani stanno abbracciando il live shopping come un nuovo modo di acquistare.

Secondo la ricerca, il 93% degli italiani tra i 18 e i 44 anni che comprano online riconosce l’influenza dei social media sulle proprie decisioni di acquisto, che vanno dal suggerimento di prodotti alla scoperta di trend e recensioni. Tuttavia, emerge che tra i social media e l’e-commerce si perde quasi il 50% delle conversioni in acquisto, con il 48% degli intervistati che non finalizza l’acquisto dopo aver visto un prodotto sui social network.

La crescita dei contenuti live, apprezzati per la loro autenticità e interattività, è evidente: il 46% degli intervistati che seguono live ha aumentato la fruizione di contenuti live nell’ultimo anno. Il 58% degli acquirenti online tra i 18 e i 44 anni conosce il live shopping e il 49% è interessato a utilizzarlo in futuro, considerandolo un modo per superare i limiti dell’e-commerce tradizionale.

In un panorama dove l’e-commerce è apprezzato per la comodità e il risparmio di tempo che offre, gli acquirenti online si scontrano con alcune sfide. Un intervistato su due lamenta la mancata corrispondenza dei prodotti con le descrizioni online e l’inaffidabilità delle recensioni. Tuttavia, i social media continuano a giocare un ruolo fondamentale nel percorso d’acquisto digitale, influenzando significativamente il processo decisionale degli acquirenti.

Il live shopping rappresenta una nuova frontiera dello shopping digitale, offrendo un modo innovativo di scoprire prodotti, chiarire dubbi e aumentare la fiducia nell’acquisto. L’incontro di brand, creator e consumatori attraverso piattaforme come Bazr promette un’esperienza d’acquisto più umana e coinvolgente, che potrebbe definire il futuro dell’e-commerce in Italia.