Il Medio Oriente dice “Marhaba’” alla Lamborghini Temerario

Automobili Lamborghini ha svelato la nuovissima Temerario in uno scenario unico presso l’esclusivo Museum of The Future.

Più di 300 ospiti selezionati hanno dato il benvenuto alla fuoriclasse durante un esclusivo evento di lancio, alla presenza del management Lamborghini, accogliendo clienti provenienti dagli Emirati Arabi Uniti e dall’intera regione del GCC. Gli ospiti hanno avuto l’opportunità di scoprire la Temerario e il pacchetto Allegerita, che, assieme alle innovazioni tecnologiche e prestazionali della sorella, si distingue per una riduzione di peso di 25 kg. Questo dettaglio la rende ancora più aerodinamica e orientata alla guida in pista, confermando entrambe come due autentiche fuoriclasse: eccezionali e uniche nel loro genere.

La nuova supersportiva ibrida è stata ufficialmente presentata dagli executive di Automobili Lamborghini, tra cui il Presidente e CEO Stephan Winkelmann.

“Lamborghini è un marchio iconico e ammirato a livello globale, noto per la sua innovazione, le prestazioni e il design inconfondibile,” ha dichiarato Stephan Winkelmann, Chairman & CEO di Automobili Lamborghini.“Il Medio Oriente è un’area commerciale chiave per noi, ed è un privilegio presentare in anteprima la Temerario qui a Dubai, una città che incarna ambizione e progresso.”

Dotata di un powertrain ibrido V8 biturbo che ridefinisce i concetti di prestazioni, piacere di guida e comfort, la Temerario è il secondo modello della gamma Lamborghini High Performance Electrified Vehicle (HPEV) a debuttare sul mercato del Medio Oriente, dopo la Revuelto. I due modelli segnano il completamento dell’ibridizzazione della gamma Lamborghini di Sant’Agata Bolognese, avvenuto con l’introduzione della Urus SE, il primo Super SUV plug-in hybrid.

La Temerario si presenta come il nuovo punto di riferimento nel segmento delle supersportive, grazie a prestazioni da fuoriclasse. Il nuovo powertrain ibrido combina un motore V8 biturbo di nuova concezione con tre motori elettrici, offrendo una potenza complessiva di 920 CV. Il V8 biturbo, progettato e sviluppato interamente a Sant’Agata Bolognese, è il primo e unico motore nella categoria delle supersportive di produzione in grado di raggiungere i 10.000 giri/min. Le prestazioni parlano da sé: una velocità massima di oltre 340 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi.

Dopo aver esplorato il design audace, sorprendente e inconfondibile “Lambo” della Temerario, gli ospiti hanno avuto modo di scoprire le infinite possibilità di personalizzazione offerte dal programma Lamborghini Ad Personam. Più di 400 colori per gli esterni, interni coordinati e numerose opzioni di finitura speciale sono state illustrate dagli esperti presenti all’evento.