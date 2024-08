La pianista siciliana Giuseppina Torre in concerto a Napoli e Brindisi

La talentuosa pianista e compositrice siciliana, Giuseppina Torre, continua a incantare il pubblico italiano con la sua straordinaria musica. Dopo un tour di successo in Corea del Sud e numerosi concerti in Italia, Giuseppina Torre si prepara per due emozionanti esibizioni in agosto.

Il 10 agosto, alle ore 20:00, Giuseppina Torre si esibirà presso l’Antica Cattedrale di Massa Lubrense a Napoli per presentare le composizioni del suo nuovo album “The Choice”. L’evento, organizzato dall’Arciconfraternita Morte e Orazione di Massa Lubrense, offre l’opportunità di vivere un’esperienza musicale unica in un suggestivo contesto storico.

Successivamente, il 17 agosto, si trasferirà al Minareto di Fasano a Brindisi, dove parteciperà alla rassegna Bari in Jazz 2024. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle nuove composizioni dell’artista, che combinano profondità emotiva e maestria compositiva.

Il suo ultimo album, “The Choice”, pubblicato da Bollettino Edizioni Musicali e distribuito da Sony Music Italia, offre un viaggio interiore attraverso 10 brani inediti che esplorano la vulnerabilità, la forza, e l’importanza della consapevolezza di sé. Con la supervisione artistica di Roberto Cacciapaglia, questo album rappresenta un’opera di grande valore artistico.

Inoltre, a settembre, Giuseppina Torre terrà concerti a Boretto, Roma e Goro, confermando il suo impegno artistico e sociale. La carriera di Giuseppina Torre è stata contraddistinta da numerosi riconoscimenti, inclusi premi internazionali e prestigiose esibizioni, come quella per Papa Francesco e al Concordo dell’Epifania.

Con il suo talento e impegno, Giuseppina Torre ha conquistato il cuore del pubblico italiano e internazionale, dimostrandosi un’autentica eccellenza della musica contemporanea. Per maggiori informazioni e per seguire la sua carriera, è possibile visitare il sito ufficiale di Giuseppina Torre e seguire i suoi profili sui social media.