Lamborghini presenta Revuelto Opera Unica: un capolavoro ispirato alla Sardegna

Lamborghini ha recentemente svelato un’Opera Unica senza precedenti: una versione speciale della sua ultima supersportiva, la Revuelto. Questa edizione esclusiva è stata creata dal reparto di personalizzazione Ad Personam in collaborazione con il Centro Stile Lamborghini, rendendo omaggio alla bellezza dei mari e dei paesaggi della Sardegna. L’Opera Unica Revuelto è stata presentata in grande stile durante una cena esclusiva presso l’hotel Cala di Volpe, una delle location più iconiche e lussuose della costa sarda, simbolo di eleganza e glamour.

La creazione di questa Revuelto unica ha richiesto un impegno straordinario, con un totale di 475 ore dedicate esclusivamente agli effetti di verniciatura esterna. La carrozzeria della vettura è stata trattata come una vera e propria tela, su cui gli artigiani Lamborghini hanno dato vita a un’opera d’arte straordinaria. Le tecniche di verniciatura utilizzate sono state sviluppate appositamente per questo progetto, mettendo in risalto le linee moderne e affilate della vettura attraverso un uso sapiente di colori e sfumature.

La palette cromatica si ispira direttamente ai paesaggi marini della Sardegna, con tre tonalità di blu accuratamente selezionate e combinate. Il Blu Tawaret, utilizzato sui pannelli anteriori e sul tetto, si fonde con il Blu Cepheus per creare un effetto di dissolvenza sui pannelli posteriori, mentre il Blu Okeanos aggiunge profondità al cofano e allo splitter anteriore. Questi toni di blu si fondono in un effetto sfumato che evoca le onde del mare che si infrangono sulle scogliere, trasportando l’osservatore in un viaggio visivo che richiama le acque cristalline della Sardegna.

L’attenzione ai dettagli non si ferma all’esterno della vettura. Gli interni della Revuelto sono un altro capolavoro di artigianato e design. Il Blu Delphinus è il colore predominante dei rivestimenti, arricchito dal più chiaro Blu Amon, utilizzato per gli schienali dei sedili, le portiere e la console centrale. Le cuciture bianche Bianco Leda creano un contrasto raffinato, mentre un effetto di cucitura a tre toni richiama le tonalità scintillanti delle acque sarde. Questo effetto è ripreso anche nei dettagli della placca Opera Unica in carbonio Blu Mira e nella copertura del pulsante Start/Stop, aggiungendo un ulteriore tocco di esclusività.

Per realizzare questi interni unici, sono state necessarie 85 ore di lavoro solo per sviluppare lo strumento che ha permesso di ottenere il particolare effetto di cucitura ad acqua, un tributo all’abilità artigianale e all’innovazione tecnologica di Lamborghini.

Oltre all’estetica mozzafiato, la Revuelto è un concentrato di tecnologia e prestazioni all’avanguardia. Questa supersportiva è la prima Lamborghini V12 ibrida plug-in HPEV (High Performance Electrified Vehicle), che definisce un nuovo standard in termini di performance, sportività e piacere di guida. Con una

, ottenuta grazie alla combinazione di un motore a combustione interna completamente nuovo e tre motori elettrici, la Revuelto è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e raggiungere una velocità massima di oltre 350 km/h.

La Revuelto introduce anche il torque vectoring elettrico e la trazione integrale disponibile anche in modalità completamente elettrica, caratteristiche che la rendono estremamente dinamica sia in pista che su strada. Queste innovazioni, unite al design futuristico e all’architettura in carbonio, fanno della Revuelto non solo un’opera d’arte su quattro ruote, ma anche una delle supersportive più avanzate e performanti mai create.