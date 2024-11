Lexus: un anno da protagonista nel tennis internazionale

Si è conclusa domenica, con la vittoria dell’Italia, la Davis Cup 2024, un anno straordinario per Lexus nel tennis professionistico mondiale. Il brand premium giapponese ha confermato il suo ruolo di Auto Ufficiale della competizione, portando la propria visione di mobilità sostenibile ed elettrificata attraverso i più prestigiosi tornei internazionali. Fra questi, in particolare le Nitto ATP Finals, che hanno visto il successo indiscusso di Jannik Sinner.

Il brand ha così consolidato il proprio legame con il mondo dello sport, in particolare con il tennis, condividendo la stessa vocazione nell’offrire esperienze uniche e indimenticabili, guidati dalla volontà di suscitare emozioni attraverso prestazioni d’eccellenza. L’affinità tra Lexus e la disciplina del serve and volley racconta una storia comune di innovazione e passione, unita alla meticolosa ricerca della perfezione che aspira all’eccellenza a livello mondiale.

La presenza di Lexus alla Davis Cup ha segnato una tappa fondamentale nella strategia del brand nel tennis internazionale. Nel ruolo di Auto Ufficiale, Lexus ha garantito un servizio di mobilità premium per atleti, team e staff, dalle fasi eliminatorie fino alle finali di Malaga. La gamma Lexus Electrified ha calcato i campi internazionali, diventando protagonista silenziosa ma determinante di ogni tappa della competizione.

Questa collaborazione strategica ha evidenziato la naturale convergenza tra l’eccellenza del tennis e l’avanguardia automotive, con la flotta Lexus che ha accompagnato le nazionali in un percorso improntato all’efficienza e alla sostenibilità. La scelta di affiancare la Davis Cup ha permesso a Lexus di celebrare l’entusiasmo e l’energia di uno dei tornei di tennis più prestigiosi al mondo, traducendo il concetto di “Lexus Electrified” in un’esperienza concreta e visibile.

Insieme alla Davis Cup, Lexus ha ulteriormente consolidato la sua presenza nel tennis mondiale con l’ATP Tour e le Nitto ATP Finals di Torino, confermandosi – per il secondo anno consecutivo – Platinum Partner del circuito internazionale e dell’evento che riunisce i migliori otto giocatori del mondo. Una vetrina prestigiosa, che ha permesso al brand di esprimere appieno la propria visione tecnologica – la filosofia Lexus Electrified, che rappresenta la perfetta sintesi tra tradizione e innovazione, dove i principi fondamentali del marchio – Omotenashi (ospitalità), Takumi (maestria artigiana) e Tazuna (controllo intuitivo) – si fondono con le più avanzate tecnologie di elettrificazione. Lexus è stata infatti protagonista in 14 eventi in tutta Europa dell’ATP Tour, toccando paesi come Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Kazakistan e Italia.

Alle Nitto ATP Finals, a regnare indiscusso presso il Fan Village dell’Inalpi Arena è stato l’esclusivo Lexus NX Driving Academy, “1-of-1” di NX F-Sport Plug-in Hybrid: una versione unica di NX esposta in occasione delle Nitto ATP Finals e realizzata specificatamene per la Lexus Driving Academy, che rappresenta le due anime di Lexus NX: sostenibile ed eco-friendly, e al contempo sportiva e performante, in una rappresentazione massima dell’equilibrio tra prestazioni elettrizzanti e sostenibilità ambientale. Inoltre, sempre all’esterno dell’Inalpi Arena, è stato esposto anche il nuovo Lexus LBX, il primo crossover compatto del marchio con tecnologia Full Hybrid di quinta generazione, impreziosito da una livrea dedicata alle ATP Finals.

Ma il cuore pulsante della presenza Lexus a Torino è stata l’esposizione della rivoluzionaria concept-car LF-ZC in Via Lagrange: emblema della volontà di Lexus di abbracciare il futuro già da ora, LF-ZC racchiude soluzioni tecnologiche d’avanguardia che non solo rispettano l’ambiente ma che, in un futuro prossimo, eleveranno l’esperienza del guidatore verso nuove vette di raffinatezza tecnologica ed estetica.