Mazda CX-80: il SUV di lusso debutta al Salone dell’Auto di Torino

La Mazda CX-80 si prepara a fare il suo ingresso ufficiale in Italia, debuttando al grande pubblico durante il Salone dell’Auto di Torino, che si terrà dal 13 al 15 settembre 2024. Esposta nella storica cornice di Piazza Castello insieme alla già nota Mazda CX-60, la nuova CX-80 rappresenta il vertice della gamma SUV della casa giapponese.

La Mazda CX-80, come la CX-60, è frutto della filosofia “Crafted in Japan”, che si basa sulla maestria artigianale tipica dei maestri Takumi. Mazda, da oltre un secolo, celebra l’attenzione al dettaglio e la perfezione dei suoi artigiani, che trasformano disegni su carta in modelli di argilla e metallo, con l’obiettivo di creare automobili che riflettano precisione e cura. La CX-80 è il simbolo di questo approccio, incarnando al meglio l’abilità artistica e ingegneristica di Mazda.

Mazda ha sempre considerato il colore un elemento chiave nel design. La nuova CX-80 introduce in Europa la tonalità “Artisan Red”, il quarto dei colori Takuminuri, che evoca l’immagine di un vino pregiato. La sua struttura complessa, composta da tre strati (riflettente, colorato traslucido e trasparente), richiama l’attenzione ai dettagli che solo veri artigiani possono realizzare.

L’innovazione della CX-80 non si limita all’estetica, ma abbraccia anche la tecnologia e le prestazioni. Costruita sulla piattaforma Skyactiv Multi-Solution di Mazda, la CX-80 è dotata di tecnologie avanzate per la sicurezza e l’assistenza alla guida, nonché di connettività all’avanguardia, compresa l’integrazione con l’assistente vocale Alexa.

Le motorizzazioni riflettono l’impegno di Mazda verso la sostenibilità, proponendo due versioni ibride: una Plug-in Hybrid benzina e-Skyactiv G da 2,5 litri con 327 CV, e un Diesel mild hybrid e-Skyactiv D da 3,3 litri con 249 CV e tecnologia M Hybrid Boost. Entrambe le unità sono accoppiate a una trasmissione automatica a 8 rapporti e alla trazione integrale i-Activ AWD, garantendo un’efficienza eccezionale in termini di consumi ed emissioni. Le sospensioni, progettate per garantire stabilità e comfort, rendono la CX-80 adatta sia ai contesti urbani che alle lunghe percorrenze autostradali.

La Mazda CX-80 nasce nella configurazione a 7 posti, ma offre anche opzioni a 6 posti con corridoio centrale nelle versioni Homura e Homura Plus, o con consolle centrale nella versione Takumi Plus, dotata di poltrone riscaldabili e ventilate. Queste configurazioni di lusso rendono la CX-80 perfetta per chi cerca comfort e spazio in un SUV di fascia alta.

La nuova Mazda CX-80 sarà disponibile a partire da 61.235 euro. Fino al 30 settembre, sarà possibile preordinare il veicolo usufruendo del pacchetto promozionale “Welcome Pack”, che include vantaggi fino a 5.000 euro in caso di permuta o rottamazione, 1.500 euro di bonus dai concessionari, e un mini-tasso promozionale. Inoltre, il pacchetto accessori comprende battitacco illuminati, protezione del vano bagagli, soglia di carico, pedali sportivi in alluminio e guscio coprichiave in pelle.

Per i clienti interessati al noleggio, Mazda Rent propone un canone mensile a partire da 520 euro + IVA. Le prime unità della CX-80 saranno disponibili presso le concessionarie a partire da ottobre 2024.