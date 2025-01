Mazda: la sicurezza come nuovo pilastro del piacere di guida

Con l’integrazione sempre più profonda del software nelle automobili, i criteri di scelta tradizionali come le prestazioni in accelerazione lasciano il passo a considerazioni più evolute. Oggi, la decisione di acquistare un veicolo è influenzata da fattori come tecnologie di sicurezza avanzate, sistemi innovativi che migliorano la connessione tra auto e conducente, e un design studiato attorno alle esigenze dell’utente.

Questa trasformazione rappresenta una sfida stimolante per Mazda: come combinare sicurezza e piacere di guida? La casa automobilistica giapponese affronta questa domanda cruciale attraverso la sua filosofia di sicurezza attiva, con l’obiettivo di trasformare il sogno di una società senza incidenti stradali in realtà.

Secondo Takahiro Tochioka, responsabile del programma per i Sistemi Avanzati di Assistenza al Conducente (ADAS) presso la divisione Pianificazione della Strategia di Sviluppo di Mazda, l’approccio dell’azienda è chiaro: “Il conducente è sempre al primo posto”, sottolinea Tochioka. “Offriamo tecnologie che permettano al guidatore di godere appieno del piacere di guida, senza ostacoli”.

Questa visione, formalizzata sotto il nome di Mazda Proactive Safety, guida da oltre un decennio le attività di ricerca e sviluppo dell’azienda. Dall’ottimizzazione dell’hardware all’implementazione di software avanzati, Mazda continua a innovare per rendere la guida sempre più sicura.

Nella prima fase dello sviluppo, Mazda ha concentrato gli sforzi sull’ottimizzazione dell’hardware del veicolo, analizzando in dettaglio aspetti fondamentali come la posizione del sedile del conducente e il campo visivo. In alcuni casi, l’intero telaio del veicolo è stato riprogettato per garantire migliori prestazioni in termini di sicurezza.

La seconda fase ha visto un forte investimento nel software e nella tecnologia. Mazda ha affinato le misure di sicurezza esistenti e introdotto soluzioni innovative come i-Activsense, una gamma di tecnologie che comprende radar a onde millimetriche, telecamere, sistemi di segnalazione di cambio di corsia non intenzionale e l’attivazione automatica dei fari. Questi strumenti avanzati supportano il conducente nella prevenzione dei rischi, rendendo l’esperienza di guida più sicura e serena.

L’obiettivo di Mazda è chiaro: ridurre a zero i decessi causati da incidenti con le nuove auto entro il 2040. Per raggiungerlo, l’azienda ha introdotto il Mazda Co-Pilot Concept, un sistema all’avanguardia che monitora costantemente le condizioni del conducente e dell’abitacolo.

Descritta come “lo sguardo attento” di un co-pilota, questa tecnologia osserva tutto ciò che accade all’interno del veicolo, garantendo che il conducente rimanga nelle condizioni ideali per guidare. In caso di necessità, il sistema è in grado di intervenire rapidamente per proteggere il conducente e i passeggeri.

Mazda dimostra così che sicurezza e piacere di guida non sono obiettivi incompatibili. Al contrario, attraverso una visione umanocentrica e tecnologie avanzate, l’azienda giapponese continua a plasmare un futuro dove il piacere di guida non solo rimane intatto, ma diventa anche sinonimo di massima sicurezza.