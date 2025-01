Mercedes-Benz e Google Cloud rivoluzionano la navigazione con l’Automotive AI Agent

Mercedes-Benz e Google Cloud rafforzano la loro partnership strategica con l’introduzione di una nuova tecnologia che promette di trasformare l’interazione tra conducente e veicolo. Grazie al lancio dell’Automotive AI Agent, sviluppato con Gemini su Vertex AI, l’assistente virtuale MBUX di Mercedes-Benz raggiunge nuovi livelli di intelligenza e personalizzazione.

Questa innovativa soluzione di intelligenza artificiale, progettata specificamente per il settore automobilistico, sfrutta le informazioni della piattaforma Google Maps, offrendo risposte conversazionali più ricche e dettagliate su navigazione, punti di interesse e altre esigenze dei viaggiatori. Con oltre 250 milioni di luoghi in tutto il mondo e aggiornamenti quasi in tempo reale – più di 100 milioni al giorno – Google Maps garantisce ai conducenti e ai passeggeri una fonte costantemente aggiornata di informazioni.

Grazie a questa tecnologia, i conducenti possono dialogare in modo naturale con l’assistente MBUX e ottenere risposte personalizzate. Domande come “Puoi guidarmi al ristorante più vicino per un’esperienza culinaria unica?” o richieste successive come “Il ristorante ha buone recensioni?” trovano risposta in pochi istanti, con dettagli visualizzati direttamente sull’interfaccia nativa del veicolo.

La vera innovazione dell’Automotive AI Agent è la capacità di gestire conversazioni complesse e multigiro, memorizzando i dettagli del dialogo. Questo permette agli utenti di proseguire la conversazione senza dover ripetere le informazioni, rendendo l’interazione più fluida e naturale.

“La nostra partnership con Google Cloud migliorerà ulteriormente la navigazione in auto, combinando sofisticati dati di localizzazione con l’intelligenza artificiale generativa”, ha dichiarato Ola Källenius, CEO del Gruppo Mercedes-Benz AG. “Con il lancio della nuova CLA, guideremo i nostri clienti verso un’esperienza digitale eccezionale, dove comandi vocali intuitivi offriranno informazioni complete e personalizzate in pochi secondi.”

Anche Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione: “Mercedes-Benz è sinonimo di eccellenza nella guida, e il nostro nuovo Automotive AI Agent porterà innovazioni all’avanguardia per migliorare ulteriormente queste esperienze. Questo è solo l’inizio di come l’intelligenza artificiale può trasformare l’industria automobilistica.”

La prima applicazione di questa tecnologia arriverà con la nuova Mercedes-Benz CLA, attesa entro la fine dell’anno. Sarà il primo veicolo a integrare il nuovo sistema operativo MB.OS, una piattaforma progettata per sfruttare al massimo le potenzialità dell’assistente vocale MBUX. Altri modelli seguiranno, rendendo questa innovazione accessibile a un numero sempre maggiore di clienti.

Con l’Automotive AI Agent, Mercedes-Benz e Google Cloud dimostrano come la sinergia tra intelligenza artificiale e automotive possa offrire esperienze rivoluzionarie, portando il settore verso un futuro sempre più connesso e intelligente.