MG celebra sei mesi di crescita continua in Italia

Nel primo semestre del 2024, MG ha confermato il suo straordinario successo sul mercato italiano, registrando un incremento del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Con 21.323 unità vendute, il marchio ha consolidato una quota di mercato del 2,5%, segnando una presenza sempre più significativa nel settore automobilistico italiano.

Il mese di giugno ha rappresentato un traguardo storico per MG in Italia, con oltre 4.000 unità consegnate, il miglior risultato di sempre per il brand nel paese. Questo risultato ha portato la quota di mercato tra i clienti privati a crescere fino al 3,12%, riflettendo un crescente apprezzamento da parte del pubblico italiano. Rispetto a giugno 2023, le vendite di giugno 2024 hanno segnato un incremento del 18,21%.

Tutta la carlina di MG ha registrato un notevole successo, con particolare attenzione al modello MG ZS, che si è affermato come leader nel segmento dei B SUV a benzina. Anche la nuova MG3 Hybrid+ ha ricevuto un’accoglienza entusiastica nei primi due mesi dal lancio, dimostrando il forte interesse dei consumatori per le soluzioni ibride.

La MG4 si è confermata tra le prime cinque vetture elettriche (EV) più vendute in Italia nei segmenti B+C, consolidando ulteriormente la posizione di MG nel mercato delle auto elettriche. La performance di MG4 evidenzia l’impegno del marchio nel promuovere la mobilità sostenibile e l’innovazione tecnologica.

Andrea Bartolomeo – country manager e Vice President di SAIC Motor Italy ha commentato:”Sono consapevole delle frecce che abbiamo al nostro arco, dei prodotti d’eccellenza che ci posizionano in maniera solida sul mercato. Sono particolarmente soddisfatto che sia il cliente privato il nostro primo estimatore e anche per questo abbiamo accelerato il processo di apertura del magazzino ricambi in Italia. E’ operativo, si trova a Tortona in provincia di Alessandria in posizione strategica per la logistica di terra, mare e aria. Siamo il primo paese in Europa a poter avere il controllo diretto della filiera di approvvigionamento e questo ci permette di alzare il livello di servizio che offriamo ai clienti MG. Le sfide che ci attendono sono molte e continue, ma noi siamo determinati e i risultati che stiamo ottenendo alimentano la nostra grinta.”

Il costante incremento della quota di mercato da gennaio a giugno 2024 dimostra la solidità della strategia di crescita di MG. Con un trend positivo e una crescente fiducia da parte dei consumatori italiani, il marchio si prepara ad affrontare il secondo semestre dell’anno con rinnovato entusiasmo e ambizione.