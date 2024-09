Nissan: nuovo Qashqai in anteprima nazionale al Salone dell’Auto di Torino

La nuova generazione del Nissan Qashqai segna un importante passo avanti nel mondo dei crossover, grazie a un restyling completo che combina innovazione, tecnologia e un design ancora più moderno. Esteticamente, il modello si presenta con un frontale completamente ridisegnato e nuovi gruppi ottici, che lo rendono ancora più dinamico e accattivante. Anche gli interni non sono da meno: materiali di qualità superiore e finiture di pregio conferiscono al veicolo un carattere elegante e confortevole.

L’evoluzione tecnologica del nuovo Qashqai è evidente nei sistemi di assistenza alla guida, resi più reattivi e capaci di offrire un controllo ottimale in ogni situazione. Inoltre, grazie alla suite Google integrata e a una connettività avanzata, l’esperienza di guida risulta più sicura e pratica.

Un altro punto di forza è la ricchezza di equipaggiamenti di serie. Rispetto alla versione precedente, il nuovo Qashqai offre una gamma più completa di dotazioni senza influire sul prezzo, che rimane invariato: si parte da 31.570 euro per le versioni Mild Hybrid e 37.320 euro per le versioni e-POWER.

Lanciato per la prima volta nel 2007, Qashqai si è affermato come pioniere del segmento crossover, con oltre 4 milioni di unità vendute nel mondo, di cui 3 milioni in Europa e più di 416.000 in Italia. Proprio in Italia, il Qashqai è il crossover più venduto di sempre e si conferma il C-SUV più richiesto dai clienti privati nel 2023. Nei primi otto mesi del 2024, ha già registrato oltre 14.000 unità immatricolate, posizionandosi come secondo modello più venduto in assoluto.

Le versioni e-POWER stanno riscuotendo un successo particolare, grazie al motore brillante ed efficiente che combina il piacere di guida tipico delle vetture elettriche con la possibilità di percorrere più di 1.000 km con un pieno di benzina. Ad oggi, queste versioni rappresentano circa il 60% delle vendite a clienti privati.

Il Salone dell’Auto di Torino è stato scelto come vetrina per il debutto italiano del nuovo Qashqai. L’anteprima esclusiva per la stampa nazionale si terrà il 13 settembre presso Palazzo Madama, uno dei più prestigiosi edifici storici di Torino, situato in Piazza Castello. Dal 13 al 15 settembre, i visitatori del Salone potranno vedere da vicino il nuovo Qashqai presso lo stand Nissan e provare il veicolo su strada con partenze da Piazza Castello e Piazza Carlo Felice.