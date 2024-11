Nissan supera 1,5 milioni di veicoli con tecnologia e-POWER nel mondo

La rivoluzione della mobilità elettrica continua, e Nissan ha recentemente raggiunto un traguardo significativo: la produzione globale di veicoli equipaggiati con tecnologia e-POWER ha superato 1,5 milioni di unità. Questa tecnologia, disponibile in ben 68 mercati a livello mondiale, rappresenta una soluzione innovativa ed esclusiva di Nissan nel settore automobilistico, con un brevetto che non ha eguali sul mercato.

Lanciato per la prima volta in Giappone nel 2016, e-POWER è stato introdotto sul modello Nissan Note per poi estendersi ad altri veicoli iconici come il crossover Kicks, il robusto X-Trail e il minivan Serena. La risposta del mercato giapponese è stata estremamente positiva: durante l’anno fiscale 2023 (aprile 2023 – marzo 2024), il 42,6% dei veicoli Nissan venduti in Giappone era equipaggiato con il sistema e-POWER, una chiara testimonianza della crescente popolarità di questa tecnologia.

Ma cos’è esattamente e-POWER? A differenza di un ibrido tradizionale, il sistema e-POWER utilizza un motore 100% elettrico per muovere le ruote del veicolo, mentre un motore termico funziona esclusivamente come generatore di energia. Questo permette al veicolo di offrire un’accelerazione brillante, progressiva e lineare, tipica dei veicoli elettrici, senza la necessità di ricarica alla spina. Il risultato è una guida elettrica con il vantaggio della semplicità di alimentazione a benzina, un equilibrio perfetto per chi cerca una transizione graduale verso la mobilità sostenibile.

In Europa, e-POWER ha fatto il suo debutto nell’estate del 2022, su modelli come il Nissan Qashqai e il Nissan X-Trail. Da allora, la tecnologia ha conquistato oltre 100.000 clienti europei, con l’Italia tra i mercati più ricettivi: ben 20.000 italiani hanno scelto un veicolo e-POWER, e oggi il 60% dei Qashqai venduti a clienti privati nel paese è dotato di questo sistema di propulsione avanzato.

Anche in Cina, il sistema e-POWER ha dimostrato il suo potenziale. Dal 2021, è disponibile sulla berlina Sylphy e ora anche sul SUV X-Trail. Grazie a questi successi, Nissan sta già lavorando per lanciare e-POWER negli Stati Uniti e in Canada entro la fine dell’anno fiscale 2026.

I vantaggi di questa tecnologia vanno oltre le prestazioni di guida: con e-POWER, è possibile percorrere più di 1.000 chilometri con un pieno. Questa efficienza energetica, unita al piacere della guida elettrica e alla semplicità di rifornimento a benzina, rende e-POWER una delle migliori soluzioni per coloro che cercano un’alternativa a basso impatto ambientale, senza doversi affidare esclusivamente a una rete di ricarica elettrica.