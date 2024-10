Nuovo Dacia Duster eletto “Auto Europa 2025”

Il Nuovo Dacia Duster ha conquistato il prestigioso titolo di “Auto Europa 2025”, un riconoscimento di grande rilievo assegnato annualmente all’auto più significativa della produzione europea. Questo titolo viene conferito sulla base di criteri fondamentali come innovazione, design, qualità ed economia di esercizio. A decretare il vincitore sono stati i voti di una giuria composta dai giornalisti specializzati dell’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive, da 150 opinion leader e dal pubblico attraverso una votazione online.

Il risultato è stato netto: Nuovo Duster ha dominato la competizione, confermandosi un modello di grande successo, soprattutto in Italia, dove ha già conquistato una solida notorietà. Questo premio rappresenta un momento storico per Dacia, che per la prima volta vede uno dei suoi modelli ricevere un tale riconoscimento.

Siamo orgogliosi di questo importante riconoscimento che rende merito ad un prodotto che ha saputo intercettare e soddisfare le necessità di un cliente che nel corso degli anni si è evoluto, un acquirente che cerca concretezza, essenzialità, ma oggi con caratteristiche e tecnologie al passo coi tempi, tenendo bene a mente come obiettivo un ottimo controvalore per quello che decide di spendere. Nuovo Duster è la migliore risposta a queste esigenze. Desidero quindi ringraziare l’UIGA per questo importante premio che ci rende oltremodo orgogliosi di questo prodotto che ha saputo democratizzare il SUV all’interno del mercato- ha dichiarato Guido TOCCI, Managing Director DACIA Italia

Nata come brand low cost, Dacia ha saputo evolversi nel corso del tempo, mantenendo fermo il suo punto di forza: un rapporto qualità-prezzo imbattibile. L’essenzialità e la concretezza sono diventate il fiore all’occhiello del marchio, che oggi è sinonimo di prodotti dal design accattivante, dotati delle tecnologie giuste e in linea con le richieste dei clienti. Dacia ha saputo offrire veicoli robusti, affidabili e accessibili, rispondendo così alle esigenze di una mobilità moderna e alla portata di tutti.

Il Nuovo Duster è un esempio lampante di questa filosofia. Il SUV compatto si distingue per un’eccellente abitabilità e una notevole capacità di carico, offrendo al contempo sicurezza e prestazioni ottimali anche su terreni difficili. Questo equilibrio tra qualità, funzionalità e prezzo ha già conquistato migliaia di clienti, consolidando il successo del modello sia a livello commerciale che di critica.

Fin dal suo debutto nel 2010, il Duster ha rivoluzionato il mercato dei SUV compatti, e oggi, con questa terza generazione, si presenta ancora più evoluto. Il design, ora più personale e deciso, unito a nuove tecnologie avanzate in ambito di motorizzazioni, sicurezza e comfort, fanno del Nuovo Duster un’auto in grado di rispondere alle esigenze odierne degli automobilisti. La nuova piattaforma ha ulteriormente migliorato le qualità stradali e la robustezza del veicolo, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un SUV versatile e affidabile, ma sempre conveniente.

Dacia Duster continua a dimostrarsi un punto di riferimento nel suo segmento, grazie a un mix vincente di innovazione, qualità e accessibilità, confermato dall’ambito premio di “Auto Europa 2025”.