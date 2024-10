OPPO e UNESCO: una partnership per promuovere l’educazione culturale attraverso la tecnologia

OPPO, azienda leader nel settore degli smart device, ha annunciato una collaborazione speciale con l’UNESCO in occasione del suo 20° anniversario. L’obiettivo di questa partnership è quello di promuovere l’educazione culturale e la diversità attraverso la tecnologia, con un focus particolare sull’Africa e sull’Asia.

Nell’ambito di questa iniziativa, OPPO donerà 1000 tablet OPPO per supportare lo sviluppo dell’istruzione giovanile locale in Africa e Asia. Questi dispositivi conterranno corsi di programmazione culturale sviluppati nell’ambito della “Youth Coding Initiative”, un progetto lanciato da UNESCO e CODEMAO. Questo programma mira a promuovere un utilizzo inclusivo e sicuro della tecnologia, promuovere un’educazione equa e contribuire alla preservazione del patrimonio culturale locale attraverso l’apprendimento digitale.

Il lancio ufficiale della partnership avverrà dopo il completamento delle procedure previste dall’UNESCO e ha ricevuto un forte sostegno dalla Commissione Nazionale della Repubblica Popolare Cinese per l’UNESCO.

Oltre alle donazioni, OPPO ha lanciato la campagna globale #CaptureMyCulture, che invita utenti di tutto il mondo a contribuire alla preservazione culturale condividendo foto e storie che celebrano le tradizioni locali. Questi partecipanti hanno anche avuto l’opportunità di assistere alla cerimonia di donazione dei tablet.

OPPO ha dimostrato il suo impegno per la preservazione culturale anche attraverso progetti come “Culture in a Shot”, che mette in luce e protegge la diversità culturale attraverso la tecnologia di imaging.

Mentre celebra il suo 20° anniversario, OPPO conferma il suo impegno per la missione di “Technology for Mankind, Kindness for the World”. In futuro, l’azienda continuerà a utilizzare la tecnologia per avere un impatto positivo sulla società, promuovendo la preservazione culturale e l’educazione giovanile.