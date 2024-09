OPPO rinnova la partnership con l’UEFA per le prossime tre stagioni

OPPO Rinnova Partnership con UEFA per le Prossime Tre Stagioni

OPPO, tra le aziende leader nel settore degli smart device, ha annunciato il rinnovo della partnership con la Union of European Football Associations (UEFA) per le prossime tre stagioni. La collaborazione andrà a coprire molteplici competizioni UEFA, tra cui UEFA Champions League, UEFA Super Cup, UEFA Futsal Champions League finals e UEFA Youth League finals. La novità è stata presentata durante un evento dedicato a cui hanno partecipato Billy Zhang, President of Overseas MKT, Sales and Service presso OPPO, e Guy-Laurent Epstein, Marketing Director presso UEFA. La leggenda del calcio Iker Casillas Fernández ha fatto un’apparizione a sorpresa all’evento.

“La nostra collaborazione con UEFA evidenzia i nostri valori condivisi nel connettere e ispirare i fan di tutte le generazioni”, ha dichiarato Billy Zhang. “Non vediamo l’ora di continuare a rafforzare la nostra partnership nei prossimi tre anni, connettendo i fan più da vicino alla partita attraverso le innovazioni di OPPO nelle tecnologie di imaging e AI”.

OPPO continuerà a far leva sulle tecnologie all’avanguardia dei suoi smartphone, auricolari e smartwatch per connettere i tifosi alla partita e offrire esperienze visive eccezionali in collaborazione con UEFA. Con oltre un decennio di esperienza nella tecnologia di mobile imaging, OPPO ha creato il Matchday Phone per i tifosi del calcio, combinando un teleobiettivo eccezionale e la fotografia notturna.

Inoltre, OPPO continuerà a migliorare l’interazione dei tifosi su più momenti calcistici attraverso la tecnologia AI, invitando la leggenda del calcio Iker Casillas Fernández per dimostrare l’ultima funzionalità di OPPO AI Studio. Nelle prossime stagioni, OPPO estenderà il suo impegno nel calcio a livello globale lanciando una serie di programmi di sviluppo del calcio giovanile in tutto il mondo, ispirando giovani calciatori e club calcistici della comunità a inseguire i loro sogni.