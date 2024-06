Parte “Urban Green”: la Nuova Citroën ë-C3 protagonista della mobilità sostenibile

Ieri, domenica 2 giugno alle ore 14.00, ha preso il via su Rai Due “Urban Green”, un format innovativo condotto da Carolina Rey e Mario Acampa, prodotto da Etra Srl e basato su un’idea di Gianluigi Polisena. “Urban Green” racconterà l’evoluzione delle città, dal punto di vista di spazi, delle nuove espressioni di sostenibilità, dei più evoluti modelli di fruizione urbana. Questi progressi impongono anche lo sviluppo di una nuova mobilità, la transizione energetica a cui stiamo assistendo, che porta con sé nuove esigenze e nuovi vantaggi.

Nel corso delle quattro puntate, la sfida della mobilità elettrica sarà raccontata al grande pubblico dalla Nuova Citroën ë-C3, protagonista di un viaggio di città in città. Alcuni capoluoghi italiani sono già all’avanguardia nel settore, altri devono ancora risolvere criticità, ma per tutti ci sono soluzioni concrete. La Nuova Citroën ë-C3 viaggerà attraverso città virtuose come Trento, Mantova, Pordenone e Brescia, così come metropoli complesse come Milano, Roma e Napoli.

“Questo progetto educativo si inserisce perfettamente nella strategia globale di Citroën che mira a rendere il processo di elettrificazione accessibile davvero a tutti. Non solo con un prodotto come la Nuova ë-C3 con caratteristiche d’eccellenza offerto a condizioni commerciali rivoluzionarie grazie all’Elettrico Sociale Citroën, ma anche attraverso progetti di sensibilizzazione e formazione che vogliono accompagnare il consumatore nella transizione energetica. Penso al programma Citroën ë-Lovers, che coinvolge spontaneamente tutti gli automobilisti che vogliono diventare ambasciatori dell’elettrico; al tour Citroën Drive all Electric che promuove il nuovo corso della mobilità direttamente sulle piazze italiane, e ancora al Giro-E e alle Maison Citroën, nuovi riferimenti urbani che rivoluzionano l’esperienza d’acquisto” – il commento di Alessandro Musumeci, Direttore Marketing Citroën Italia