Pininfarina dona “Orbis” a Papa Francesco: un simbolo di sostenibilità e innovazione

Pininfarina ha annunciato la realizzazione di “Orbis”, un oggetto unico e simbolico, donato a Sua Santità Papa Francesco durante l’udienza generale del mercoledì in Vaticano. Questo straordinario dono, consegnato dal Vicepresidente e Amministratore Delegato Silvio Pietro Angori, testimonia i valori condivisi di sostenibilità, innovazione e impegno verso un futuro migliore.

La consegna di “Orbis” assume un significato ancora più profondo nel contesto della quinta edizione di “From 100 to 5%”, la più grande prova comparativa europea dedicata all’efficienza delle auto elettriche. L’evento, organizzato da Motor1.com e InsideEVs, si è svolto oggi sul Grande Raccordo Anulare di Roma, coinvolgendo 12 modelli di auto elettriche tra i più interessanti e accessibili sul mercato. La partenza della competizione, avvenuta da Piazza San Pietro, ha reso questa iniziativa particolarmente significativa, soprattutto nell’anno del Giubileo. Durante l’udienza, una delegazione del settore automobilistico ha incontrato il Santo Padre, consolidando un impegno comune verso la transizione ecologica.

“Orbis”, il cui nome in latino significa “cerchio” o “mondo”, incarna un omaggio al pianeta Terra e alla circolarità, concetto fondamentale per affrontare le sfide della sostenibilità. Il design di Pininfarina riflette un dialogo profondo tra tecnologia e natura: il cerchio perfetto esterno rappresenta armonia e unità, mentre le superfici interne intrecciate evocano la tensione creativa necessaria per costruire un futuro sostenibile.

“Questo oggetto non è soltanto un dono al Santo Padre, ma un invito a tutti noi a lavorare insieme per un mondo più sostenibile” ha dichiarato Silvio Pietro Angori. Il CEO di Pininfarina ha sottolineato il potere del design come strumento per ispirare il cambiamento, capace di fungere da ponte tra innovazione e responsabilità.

Da oltre 95 anni, Pininfarina rappresenta l’eccellenza nel design e nell’innovazione, unendo estetica, funzionalità e sostenibilità nei suoi progetti. La creazione di “Orbis” segna una nuova pietra miliare in questa visione aziendale, trasmettendo un messaggio universale di speranza e responsabilità.

“La transizione verso una mobilità sostenibile non è solo una sfida tecnologica, ma una trasformazione culturale che coinvolge tutti noi,” ha concluso Angori. Eventi come “From 100 to 5%” e gesti simbolici come “Orbis” rappresentano un passo fondamentale per sensibilizzare il pubblico e costruire fiducia in un futuro in cui innovazione e sostenibilità possano coesistere in armonia.