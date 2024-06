Pulifondali & Pulispiagge: oltre 350 quintali di rifiuti recuperati

Il successo di Pulifondali & Pulispiagge, l’iniziativa realizzata dalla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) in collaborazione con Suzuki, è certificato dagli oltre 350 quintali di rifiuti catturati sui fondali e sulle spiagge di 40 diverse località italiane dai tesserati e dai volontari, molti di essi studenti delle scuole locali, impegnati il 5 giugno, in occasione della “Giornata Mondiale dell’Ambiente”.

Piena partecipazione anche da parte del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, della Rai e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Recuperate reti fantasma, lavatrici, vecchie macchine da cucire, scafi affondati, motori marini e plastica. Proprio quest’ultima è il triste trait-d’union di tutte le località toccate da Pulifondali & Pulispiagge, da nord a sud, isole comprese.

“Ogni anno – ha spiegato il Prof. Ugo Claudio Matteoli, Presidente della FIPSAS – chiediamo ai nostri tesserati di “regalarci” una giornata per l’ambiente. Rispetto alla stagione passata, questa volta le località che hanno voluto essere presenti sono raddoppiate. Un segnale bellissimo che ci dà la forza di continuare in un percorso necessario per le generazioni che verranno.”

La sede istituzionale del 2024 è stata Venezia, dove i volontari e le scuole hanno raccolto rifiuti a partire dal Canal Grande. Anche la tecnologia #lavalacqua ha dato il suo contributo. Installata su due fuoribordo DF115B e DF140B, il sistema di filtraggio delle microplastiche ha raccolto quanto disperso in acqua e non visibile, semplicemente navigando nella laguna.

Paolo Ilariuzzi, Direttore Divisione Moto e Marine, ha dichiarato: “Suzuki partecipa con entusiasmo a queste attività, con l’intento di dare un contributo concreto e ripulire dai rifiuti l’ambiente che ci circonda, partendo dal mare a noi tanto caro”.

Le località che hanno aderito a Pulifondali & Pulispiagge 2024 sono:

Alassio (SV), Amalfi (SA), Ancona, Barcola (TS), Bergeggi (SV), Calatabiano (CT), Castiglione della Pescaia (GR), Catanzaro Lido, Civitavecchia (RM), Conca dei Marini (SA), Follonica (GR), Forio d’Ischia (NA), Genova, Giulianova (TE), Isola di Capo Rizzuto (KR), La Spezia, Latina, Manfredonia (FG), Marina Palmense (FM), Massa Carrara, Messina, Metaponto Lido (MT), Ortona (CH), Ostia (RM), Pesaro, Piedimonte Etneo (CT), Porto Cesareo (LE), Porto Corallo (SU), Portopalo di Capo Passero (SR), Pozzuoli (NA), Reggio Calabria, Rimini, Riva del Garda (TN), Salerno, San Felice Circeo (LT), San Vito Chietino (CH), Sant’Angelo di Serrara Fontana (NA), Siracusa, Venezia e Verbania.