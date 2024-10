Renault presenta il prototipo Renault Twingo E-Tech Electric

Renault ha svelato il prototipo della nuova Twingo E-Tech Electric, un modello che promette di portare la mobilità elettrica a un pubblico più ampio grazie a un prezzo d’ingresso inferiore a 20.000 euro. La vettura sarà presentata in anteprima al Salone dell’Auto di Parigi 2024 e rappresenta un’evoluzione della prima generazione di Twingo, mantenendo lo spirito innovativo e pratico che l’ha contraddistinta fin dall’inizio.

Twingo E-Tech Electric Prototype si inserisce perfettamente nel panorama attuale, rispondendo alle esigenze di una mobilità sostenibile e intelligente. Fedele alla sua eredità, la vettura si posiziona come una city car pensata per un utilizzo urbano senza compromessi, offrendo una soluzione pratica e accessibile per chiunque desideri muoversi in città con stile e rispetto per l’ambiente. La showcar anticipa il futuro veicolo di serie che sarà commercializzato nel 2026, confermando l’impegno di Renault a rendere la mobilità elettrica alla portata di tutti.

Direttamente ispirati alla prima generazione, i gruppi ottici contribuiscono al carattere accattivante ed esclusivo di Twingo E-Tech Electric Prototype. Fuoriuscendo dalla carrozzeria, le conferiscono un tocco di originalità e modernità tecnologica. Per inondare l’abitacolo di luce naturale dall’alto ed aprirsi verso l’esterno, Twingo E-Tech Electric Prototype si dota di un generoso tetto panoramico. Lungo le fiancate, laddove si congiungono le due porte, si ritrova la mitica maniglia circolare dell’antenata del 1992, stavolta sottolineata da una linea luminosa.

Il pubblico potrà ammirare da vicino il Twingo E-Tech Electric Prototype al Salone dell’Auto di Parigi 2024, un’occasione unica per scoprire da vicino le caratteristiche e le potenzialità di questo innovativo modello. Renault continua così il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e l’accessibilità della mobilità elettrica, portando sul mercato un’opzione versatile e conveniente per i cittadini urbani di oggi e di domani.