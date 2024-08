Rivoluzione in casa EVO: lancio di due nuovi modelli a Palma di Maiorca

EVO continua a sorprendere il mercato automobilistico con il lancio di due nuovi modelli che promettono di ridefinire gli standard del brand. Durante un evento esclusivo a Palma di Maiorca, la casa automobilistica ha presentato la EVO 6, un SUV dal design sportivo, e la EVO Spazio, un monovolume a 7 posti che combina praticità e stile.

La EVO 6, con i suoi 4,5 metri di lunghezza, si distingue per un look aggressivo e moderno. Sotto il cofano batte un motore 1.5 turbo benzina da 177 CV, abbinato a un cambio DCT a 7 rapporti. Questo SUV offre tre modalità di guida (Standard, Eco, Sportivo) e si presenta come un’opzione versatile per chi cerca performance e comfort in un’unica soluzione. Gli interni riflettono l’attenzione ai dettagli con un display unico da 20,5” che integra il quadro strumenti e l’infotainment, mentre i cerchi in lega da 20” completano l’immagine sportiva del veicolo. La EVO 6 sarà disponibile a partire da € 29.900, nella versione solo benzina, con la possibilità di optare per una versione Thermohybrid benzina/GPL.

La EVO Spazio, invece, rappresenta una proposta innovativa nel segmento dei monovolume. Con una lunghezza di 4,8 metri, questo veicolo offre ampi spazi interni e un design sportivo che lo distingue dalla concorrenza. Anche qui troviamo il motore 1.5 turbo benzina da 177 CV con cambio DCT a 7 rapporti. L’ampio tetto panoramico è un elemento di spicco, permettendo a tutti i passeggeri di godere della luce naturale e di una vista ampia, rendendo ogni viaggio un’esperienza piacevole. La EVO Spazio avrà un prezzo di partenza di € 30.900, nella versione benzina, con l’opzione Thermohybrid benzina/GPL disponibile per chi cerca maggiore efficienza.

Entrambi i modelli sono il risultato della stretta collaborazione tra il centro di ricerca e sviluppo di DR Automobiles Groupe a Macchia d’Isernia e il costruttore cinese Dongfeng Forthing a Liuzhou. Questo sodalizio italo-cinese dimostra l’impegno di EVO nel portare sul mercato veicoli innovativi e di alta qualità.

Ma le novità non finiscono qui: EVO ha annunciato che a breve saranno lanciati ulteriori nuovi modelli, completando così un processo di rinnovamento che sta trasformando la gamma del marchio.