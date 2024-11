Stellantis Heritage a “Milano AutoClassica” con Alfa Romeo

Dal 15 al 17 novembre, la Fiera Milano ospita la quattordicesima edizione di Milano AutoClassica, una delle rassegne più attese dagli appassionati di automobili d’epoca e moderne. Un evento che celebra il fascino senza tempo delle auto storiche e l’innovazione dei modelli attuali, offrendo un’occasione unica di immergersi nell’evoluzione del design automobilistico e delle tecnologie di oggi. Questa edizione prosegue con successo il mix di tradizione e innovazione, che ha visto la partecipazione di esperti, collezionisti e rappresentanti delle più prestigiose case automobilistiche.

Anche quest’anno non poteva mancare Stellantis Heritage, il dipartimento dedicato alla tutela e alla promozione del patrimonio storico dei marchi italiani del Gruppo, che presenta una selezione straordinaria di modelli Alfa Romeo. Il pubblico potrà ammirare alcuni capolavori storici della collezione Stellantis, come l’iconica Alfa Romeo 33 “Iguana”, la leggendaria 1750 Spider Veloce e la potente Alfa Romeo 4C Superbike. Ciascun modello racconta l’evoluzione del marchio Alfa Romeo, attraverso uno stile inconfondibile e tecnologie d’avanguardia, preservate con cura nelle Officine Classiche di Torino. L’attenzione ai dettagli e il rispetto per l’originalità sono garantiti dal processo di manutenzione e restauro, curato dai tecnici specializzati, per restituire un’autentica esperienza di guida d’altri tempi.

Custodita nel Museo Storico Alfa Romeo di Arese, l’Alfa Romeo 33 “Iguana” è una concept car frutto della creatività di Giorgetto Giugiaro. Presentata al Salone di Torino nel 1969, questa vettura vanta un design avveniristico per l’epoca, caratterizzato da un frontale affilato, un parabrezza inclinato e uno spoiler posteriore regolabile. La carrozzeria metallica, con cerchi in lega Campagnolo, esprime appieno lo spirito sportivo che ha anticipato le linee degli anni ’70, dimostrando la capacità del brand di combinare audacia e funzionalità.

L’Alfa Romeo 1750 Spider Veloce rappresenta una delle pietre miliari nella storia dei roadster italiani. Nata nel 1966 con il nome di “1600 Spider” e ribattezzata in seguito Duetto, la spider conquistò il grande pubblico anche grazie alla sua apparizione nel film “Il Laureato” con Dustin Hoffman. L’esemplare presentato a Milano AutoClassica è attualmente sottoposto a un accurato restauro nelle Officine Classiche, per preservare ogni dettaglio originale e restituire l’esperienza di guida autentica.

Concepita per esaltare le performance in pista, la Alfa Romeo 4C si distingue come Safety Car del Mondiale SBK Superbike nel 2014. Questa vettura offre prestazioni straordinarie, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi e una velocità massima di 258 km/h. L’esemplare esposto, certificato come autentico, fa parte della collezione Stellantis Heritage e sottolinea il livello di eccellenza tecnica che solo Alfa Romeo è in grado di garantire.

L’attesissima Alfa Romeo 33 Stradale è il nuovo gioiello che omaggia uno dei modelli più amati della storia automobilistica. Prodotta in soli 33 esemplari artigianali, questa coupé rappresenta il perfetto equilibrio tra bellezza e innovazione. La nuova 33 Stradale è un tributo al coraggio e alla visione che caratterizzarono l’originale del 1967, reinterpretata per una nuova generazione di appassionati, offrendo un’esperienza di guida esclusiva e personalizzata.

La Alfa Romeo Junior segna il rientro del marchio nel segmento B con una gamma di motorizzazioni diversificata, comprendente versioni ibride e full electric. La versione esposta a Milano AutoClassica è una ibrida da 136 CV, con tecnologia 48V Hybrid VGT, capace di offrire un’esperienza di guida fluida e la possibilità di utilizzare la modalità elettrica anche nei percorsi extraurbani fino a 150 km/h. Questa nuova compatta unisce uno stile iconico alla praticità, con un bagagliaio da 400 litri, il più capiente della categoria.