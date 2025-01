Tesla continua a rivoluzionare il futuro della mobilità in Europa con il Cybercab

Dopo il successo del suo debutto a Londra, Parigi, Berlino, Amsterdam, Stoccolma e Oslo, alla fine dello scorso anno, Tesla annuncia che la sua visione del futuro continuerà a girare l’Europa. Il protagonista di questa nuova tappa sarà Tesla Cybercab, che sarà esposto al Motor Show di Bruxelles e, nelle prossime settimane, in alcuni Store selezionati di Milano e Madrid.

Dal 10 gennaio al 19 gennaio, Tesla Cybercab sarà presente al Motor Show di Bruxelles: un’opportunità unica per i visitatori di vederlo da vicino, insieme ai modelli Model 3, Model Y e Cybertruck. Ma le novità non finiscono qui: dal 25 gennaio al 5 febbraio, Tesla Cybercab sarà visibile presso il Tesla Center Milano Vittuone. Infine, dal 14 febbraio, arriverà a Madrid, dove sarà esposto al Tesla Center Madrid Fuenlabrada fino al 24 febbraio.

La guida autonoma: la chiave per un futuro sostenibile, sicuro e conveniente

La guida autonoma gioca un ruolo fondamentale nel rendere il futuro della mobilità non solo sostenibile, ma anche sicuro e conveniente. Tesla crede fermamente che il trasporto debba diventare accessibile a tutti, rendendolo più efficiente e sicuro. L’autonomia è la chiave di questo futuro già oggi: essa consente di ridurre il consumo di energia, migliorare il flusso del traffico e ridurre gli errori umani, abbassando contemporaneamente i costi operativi.

I dati reali parlano chiaro: nel terzo trimestre del 2024, i conducenti che hanno utilizzato la tecnologia Autopilot hanno avuto dieci volte meno probabilità di essere coinvolti in un incidente rispetto a un conducente medio*. Un risultato straordinario che sottolinea come la tecnologia possa davvero migliorare la sicurezza stradale.

Oggi, ogni Tesla è dotata di serie dell’Autopilot, che offre maggiore sicurezza e comodità. Nel futuro, tutti i veicoli Tesla saranno dotati della Funzionalità di Guida Autonoma al Massimo Potenziale, con un continuo aggiornamento delle funzioni di Driver Assistance. Le Tesla attuali, come Model S, Model 3, Model X e Model Y, stanno già evolvendo verso un futuro all’insegna dell’autonomia.

Tesla Cybercab: il futuro del trasporto urbano

Per affrontare le esigenze della mobilità urbana del futuro, Tesla ha sviluppato il Cybercab, un robotaxi completamente autonomo progettato per offrire a tutti un’esperienza di mobilità elettrica premium e personalizzata. Il Cybercab è un veicolo a due posti senza volante né pedali, accessibile a chiunque tramite l’app Tesla. La prenotazione di uno spostamento con il Cybercab sarà rapida e sicura, offrendo un’opzione di trasporto comoda, conveniente e flessibile, con un ampio bagagliaio per ogni necessità.

Che si tratti di un viaggio rapido o di una giornata intera, sarà sufficiente chiamare il Cybercab per averlo a disposizione. Un’ulteriore prova dell’impegno di Tesla nel rendere il trasporto autonomo più accessibile a tutti, migliorando la qualità della vita nelle città.

I cittadini italiani sono invitati a visitare il Tesla Store selezionato per scoprire il Cybercab e per conoscere da vicino il futuro della mobilità autonoma.

Con l’arrivo del Tesla Cybercab nelle principali città europee, Tesla sta portando la mobilità del futuro direttamente nelle mani dei cittadini, rendendo realtà una nuova era di trasporto sostenibile, sicuro e senza guida.