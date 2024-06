Toyota al fianco dei “WEmbrace Games 2024”

Toyota ha confermato il proprio supporto ai WEmbrace Games, l’evento benefico che da oltre dieci anni promuove l’inclusione e l’abbattimento delle barriere fisiche e culturali nello sport. L’edizione di quest’anno si è svolta presso lo Stadio dei Marmi di Roma, il 17 giugno, ed è stata organizzata da art4sport, l’ONLUS fondata nel 2009 da “Bebe” Vio Grandis.

La partecipazione di Toyota come Main Partner all’evento benefico WEmbrace Games nasce da una comunanza di valori e testimonia l’impegno del Gruppo nel favorire una società sostenibile, sicura e inclusiva. WEmbrace Games è infatti una manifestazione dedicata allo sport per tutti, indipendentemente dalle abilità di ciascuno, che promuove inclusività, divertimento e competizione adrenalinica.

Il supporto agli WEmbrace Games è parte del sodalizio tra Toyota e l’atleta paralimpica Bebe Vio, che dura dal 2017 e che ha visto anche l’inserimento dell’atleta nel Toyota Team Italia.

I WEmbrace Games hanno l’obiettivo di promuovere la conoscenza e la pratica delle attività paralimpiche in Italia, dimostrando i benefici e l’alto livello raggiunto dallo sport paralimpico grazie alle capacità e all’energia degli atleti. E’ stata, inoltre, effettuata una raccolta fondi in favore di art4sport ONLUS, l’associazione che supporta e promuove lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto.

Durante l’evento hanno gareggiato numerose squadre, provenienti da diverse città, capitanate da Campioni dello sport e personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Ogni squadra era composta da donne, uomini, adulti e bambini, indipendentemente dalle abilità di ciascuno, dimostrando l’importanza dell’inclusione. Tra i protagonisti, il calciatore Radja Nainggolan, l’ex-rugbista Martín Castrogiovanni, l’attrice Claudia Gerini e il regista Gabriele Muccino.