Toyota Motor Europe festeggia 5 milioni di veicoli prodotti in Francia

Toyota Motor Europe ha raggiunto un traguardo storico, celebrando la produzione di 5 milioni di veicoli presso il suo stabilimento di Valenciennes, nel nord della Francia. Per questa occasione speciale, è stata presentata una Yaris Cross unica, progettata dal team Toyota Europe Design Development (ED²). Il veicolo, simbolo della celebrazione, è decorato con i colori della bandiera francese, omaggiando il legame tra Toyota e il territorio francese.

La cerimonia si è svolta alla presenza di 200 ospiti, tra cui il Ministro Delegato per l’Industria, Marc Ferracci, sottolineando l’importanza dell’evento non solo per l’azienda, ma anche per l’economia locale e nazionale.

“Questo traguardo rappresenta una vera impresa, con un volume di produzione impressionante raggiunto in meno di 24 anni. È il frutto del duro lavoro e della passione dei nostri team, ma anche di tutti i nostri partner, fornitori e stakeholder, comprese le autorità locali e nazionali. Dimostra il nostro costante impegno nel soddisfare le aspettative del mercato europeo con la qualità per cui il marchio Toyota è conosciuto.” ha dichiarato Rodolphe Delaunay, Presidente e CEO di Toyota Motor Manufacturing France

Lo stabilimento di Valenciennes, inaugurato nel gennaio 2001, ha iniziato la sua attività con la produzione della Toyota Yaris e una capacità produttiva iniziale di 150.000 unità all’anno. In pochi anni, la Yaris è diventata il modello più prodotto in Francia per sette volte in un decennio, consolidando il successo del sito produttivo.

Dal lancio nel 2021, la Yaris Cross si è rapidamente affermata come protagonista nel mercato europeo dei SUV compatti (B-SUV). Non solo ha dominato il segmento, ma è anche diventata il modello Toyota più prodotto in Francia nel 2022 e nel 2023. Con 173.209 unità vendute nei primi 10 mesi del 2024, Yaris Cross si conferma il veicolo più venduto del marchio Toyota in Europa.

Nel 2023, lo stabilimento di Valenciennes ha prodotto 273.788 unità tra Yaris e Yaris Cross, risultando il più produttivo tra i cinque impianti di assemblaggio Toyota in Europa. Con 5.000 dipendenti impegnati a costruire più di 1.200 veicoli ibridi al giorno, il sito rappresenta un esempio di efficienza e innovazione.

Toyota ha investito 1,6 miliardi di euro nelle strutture di TMMF, non solo per sostenere la produzione delle nuove generazioni di modelli, ma anche per migliorare costantemente le prestazioni ambientali dello stabilimento, confermando il suo impegno verso la sostenibilità.