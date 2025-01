“Vietnam: la guerra che ha cambiato gli Stati Uniti”: la docuserie narrata da Ethan Hawke è disponibile su Apple TV+

Da oggi su Apple TV+ arriva “Vietnam: la guerra che ha cambiato gli Stati Uniti”, una docuserie in sei parti narrata dal candidato all’Oscar® Ethan Hawke, che esplora il periodo tumultuoso della guerra del Vietnam da un punto di vista profondamente personale.

In prossimità del 50° anniversario della caduta di Saigon, questa serie non si limita a raccontare il conflitto, ma offre anche un quadro dei profondi cambiamenti che hanno attraversato l’America stessa. Attraverso testimonianze in prima persona e rari filmati d’archivio, “Vietnam: la guerra che ha cambiato gli Stati Uniti” offre una prospettiva unica su uno degli eventi più documentati della storia contemporanea.

La serie si distingue per il suo approccio intimo e umano: non si concentra sulle analisi degli esperti, ma sulle voci autentiche di chi ha vissuto la guerra sulla propria pelle. Le riunioni emozionanti tra veterani rivelano come il conflitto abbia segnato in modo indelebile le loro vite, trasformando il documentario in un’opera toccante e necessaria per comprendere l’impatto della guerra su generazioni di americani.

Con una narrazione avvincente e un’accurata selezione di materiali d’archivio, questa docuserie rappresenta un documento fondamentale della memoria collettiva, invitando gli spettatori a riflettere non solo sulla guerra del Vietnam, ma anche sull’eredità storica che ha lasciato agli Stati Uniti e al mondo intero.