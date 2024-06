Volkswagen amplia la gamma ID.7: performance ed efficienza all’avanguardia

Volkswagen annuncia un ampliamento significativo della sua gamma elettrica con l’introduzione di nuove versioni della ID.7. La casa automobilistica tedesca lancia le nuove ID.7 GTX fastback e ID.7 Tourer GTX station wagon, che si distinguono per la loro potenza di 250 kW (340 CV) e la trazione integrale bimotore elettrica, promettendo una guida dinamica e sicura su ogni tipo di strada.

Accanto a queste, Volkswagen presenta anche i modelli ID.7 Pro S e ID.7 Tourer Pro S, che vantano una potenza massima di 210 kW (286 CV) con trazione posteriore. Queste versioni offrono un’autonomia WLTP impressionante: fino a 707 km per la ID.7 Pro S e 688 km per la ID.7 Tourer Pro S, rendendole tra le più efficienti nel segmento delle vetture elettriche di lusso.

Tutte e quattro le varianti della ID.7 sono equipaggiate con una nuova batteria da 86 kWh, che consente la ricarica in corrente continua con una potenza fino a 200 kW. Questo si traduce in tempi di ricarica ridotti e una maggiore praticità per gli utenti.

Sul mercato italiano, la gamma ID.7 GTX parte da un prezzo di 70.650 euro, mentre la ID.7 Pro S è disponibile a partire da 63.200 euro. Le varianti Tourer, sia nella versione GTX che Pro S, richiedono un sovrapprezzo di 800 euro rispetto alle rispettive fastback.

Inoltre, per il mercato italiano, Volkswagen introduce le versioni Pro S Edition Plus e GTX Plus, caratterizzate da una dotazione di serie particolarmente ricca a fronte di un sovrapprezzo contenuto. Questi modelli speciali offrono un pacchetto completo di comfort e tecnologia, rappresentando un’opzione interessante per chi cerca una vettura elettrica di alta gamma con un ottimo rapporto qualità-prezzo.