“We Belong Here”: Sephora sceglie BigMama come portavoce al Roma Pride

Il Pride Month 2024 segna il lancio della campagna “We Belong Here” da parte di Sephora, dedicata a sostenere in modo concreto la comunità LGBTQIA+. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza dei Safe Place e contribuire alla creazione di nuovi spazi sicuri. La collaborazione con Arcigay ha permesso l’apertura di uno sportello di ascolto psicologico online, offrendo un supporto prezioso agli studenti e alle studentesse LGBTQIA+. Queste iniziative rappresentano un impegno tangibile di Sephora nel costruire una comunità inclusiva e accogliente.

Come ambassador di questa iniziativa, Sephora ha scelto BigMama, artista e figura iconica della comunità LGBTQIA+ e molto amata dalla Generazione Z. BigMama ha condiviso in diverse occasioni le sue esperienze di bullismo e body-shaming vissute durante gli anni scolastici, dimostrando empatia e comprensione per la frustrazione e il desiderio di riscatto degli studenti discriminati.

Il film di campagna si ispira alla storia personale della nota artista hip hop, che ha vissuto in prima persona situazioni di bullismo e discriminazione durante i suoi anni da studentessa. Questa storia, rappresentativa delle esperienze di molti, mostra come trovare una comunità e un aiuto possa portare ad una rinascita. Il tutto è rappresentato in una suggestiva sequenza finale, con una parata trionfale e gioiosa di BigMama nei corridoi di una scuola insieme a numerosi altri studenti.

Con questa campagna, Sephora e BigMama invitano tutti a promuovere e a creare in prima persona una comunità inclusiva e lanciano un messaggio agli studenti che vivono all’interno delle proprie scuole situazioni di discriminazione, invitandoli a chiedere aiuto, confronto e ad esprimere stessi liberamente ovunque esista un “safe place”.