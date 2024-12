Aprilia RSV4 X ex3ma: sold out in 76 giorni

L’Aprilia RSV4 X ex3ma, presentata lo scorso settembre durante il Gran Premio di MotoGP dell’Emilia-Romagna, ha conquistato gli appassionati e il mercato in tempo record. I 30 esemplari prodotti in edizione limitata sono stati venduti in soli 76 giorni, confermando ancora una volta il fascino irresistibile di questa moto esclusiva.

Con la livrea celebrativa Perla Nera, la RSV4 X ex3ma rende omaggio al primo titolo mondiale 250cc conquistato da Max Biaggi nel 1994, un simbolo di eccellenza italiana nel motociclismo. Questo richiamo alla storia, unito alle tecnologie più avanzate, ha reso questa moto un vero e proprio oggetto del desiderio per i collezionisti e gli appassionati.

La RSV4 X ex3ma non è solo una celebrazione del passato, ma rappresenta un autentico ponte con il mondo della MotoGP. È infatti la prima e unica moto al mondo destinata alla vendita al pubblico dotata di aerodinamica con effetto suolo, una tecnologia brevettata sviluppata interamente da Aprilia Racing. Fino ad oggi, questo tipo di innovazione era stato riservato esclusivamente alla RS-GP 24, la moto con cui Aprilia gareggia nel Motomondiale. Questa caratteristica rende la RSV4 X ex3ma un simbolo di avanguardia tecnologica.

Il sold out della RSV4 X ex3ma rappresenta un ulteriore capitolo nella storia di successo della serie X di Aprilia. Questa iniziativa, iniziata nel 2019 con la RSV4 X e la Tuono X, e proseguita nel 2022 con la RSV4 X Trenta, incarna il massimo in termini di tecnologia e prestazioni per moto destinate al pubblico. Ogni modello della serie è un capolavoro esclusivo, progettato per spingere i limiti di ciò che una moto commerciale può offrire.