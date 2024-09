ASUS lancia in italia il nuovo NUC 14 Pro+: potenza AI e design ultracompatto

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia del NUC 14 Pro+, un mini PC che promette di ridefinire le prestazioni nella categoria degli ultracompatti. Equipaggiato con i nuovi processori Intel® Core™ Ultra, questo dispositivo si distingue per la sua capacità di gestire carichi di lavoro legati all’AI generativa, anche in locale, offrendo un throughput elevato e un consumo energetico ridotto.

Il nuovo ASUS NUC 14 Pro+ porta sul mercato un’innovativa combinazione di potenza e versatilità. Grazie all’integrazione di tre motori AI — GPU, NPU e CPU — garantisce prestazioni di alto livello con un’efficienza energetica senza precedenti. Questo setup permette una gestione fluida dei compiti più impegnativi, inclusa la generazione di contenuti AI, con un miglioramento delle prestazioni del 35% rispetto al precedente NUC 13 Pro. La possibilità di eseguire localmente carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale, come la generazione di testi e immagini, fa del NUC 14 Pro+ una soluzione ideale per aziende e professionisti che necessitano di potenza di calcolo avanzata.

Uno degli aspetti che colpisce maggiormente è il design: lo chassis in alluminio anodizzato misura solo 5×4 pollici, mantenendo un volume estremamente ridotto senza sacrificare la capacità di elaborazione. Questo lo rende perfetto sia per ambienti aziendali e professionali che per l’uso domestico. La sua piastra di montaggio VESA inclusa permette di collocarlo facilmente in qualsiasi spazio, mentre l’accesso agli interni senza l’uso di attrezzi agevola le operazioni di aggiornamento e manutenzione.

Per garantire prestazioni stabili anche sotto carichi di lavoro intensi, il NUC 14 Pro+ è dotato di una heat pipe tripla da 6 mm con uno scambiatore a doppia parete, un sistema di raffreddamento ottimizzato che previene il surriscaldamento e assicura un funzionamento costante ed efficiente.

Il NUC 14 Pro+ si inserisce all’interno di una gamma di soluzioni NUC firmate ASUS, offrendo una scelta completa di prodotti per content creator, gamer e professionisti. Grazie a componenti di ultima generazione, connettività avanzata come il Bluetooth® dongle-free e il WiFi sensing ad alta efficienza, questo dispositivo rappresenta una soluzione all’avanguardia in un formato compatto.

L’ASUS NUC 14 Pro+ è disponibile a partire da 739,00 € IVA inclusa presso vari rivenditori autorizzati, inclusi BG Sistemi Informatici, Brixia Computer, Giaca, Mediaware, MondoNuc, Noratech, oltre agli ASUS Gold Store e i Partner del programma Powered by ASUS.