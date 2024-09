AVM a IFA 2024: la casa digitale è a prova di futuro

AVM, il rinomato produttore europeo di prodotti per le connessioni a banda larga e la casa digitale, ha presentato le sue ultime innovazioni all’IFA 2024 a Milano. Con un focus sulla fibra ottica, il 5G, il Wi-Fi 7, il Mesh Wi-Fi e la smart home, AVM si conferma come leader nel settore delle comunicazioni.

Una delle novità più attese è l’introduzione dei nuovi modelli di router FRITZ!Box, tra cui il FRITZ!Box 5690 XGS, il FRITZ!Box 5690 e il FRITZ!Box 4690. Questi offrono connessioni veloci fino a 10 Gbit/s, prestazioni incredibili per GPON e AON, e un elevato livello di funzionalità Wi-Fi 7 per una navigazione veloce e a prova di futuro tramite la fibra ottica.

Per chi desidera sfruttare al massimo le reti mobili 5G, AVM ha presentato il FRITZ!Box 6860 5G che supporta il 5G (NSA, SA) e raggiunge una velocità di trasmissione dati fino a 1,3 gigabit/s. Questo router offre anche funzionalità Wi-Fi Mesh secondo lo standard Wi-Fi 6 per una copertura wireless ottimale in tutta la casa.

AVM ha inoltre ampliato la sua offerta di Wi-Fi Mesh con i nuovi ripetitori FRITZ!Repeater 2400 W7 e FRITZ!Repeater 1200 W7, i primi a supportare il Wi-Fi 7. Inoltre, sono stati presentati i nuovi ripetitori FRITZ!Mesh Set 3000 Wi-Fi 6 e FRITZ!Mesh Set 1200 Wi-Fi 6, che garantiscono una connessione Wi-Fi stabile ed estesa anche in ambienti complessi.

Per la smart home, AVM ha lanciato il sensore di corrente FRITZ!Smart Energy 250, ideale per monitorare e ottimizzare il consumo energetico. Anche i prodotti FRITZ!DECT sono stati rinominati FRITZ!Smart, mantenendo la tecnologia sofisticata e l’aggiornamenti gratuiti. Con oltre 60 nuove funzionalità e miglioramenti in arrivo con il FRITZ!OS 8, AVM si impegna a rendere la gestione della rete domestica ancora più semplice e intuitiva per tutti i suoi utenti.