CES 2025: Samsung porta “Eclipsa Audio” sui TV e soundbar del 2025

Samsung ha annunciato il lancio di Eclipsa Audio, una tecnologia 3D sviluppata in collaborazione con Google, che sarà disponibile su tutta la gamma di TV e soundbar Samsung del 2025, da Crystal UHD ai modelli di punta Neo QLED 8K. Questa innovazione promette di trasformare l’esperienza audiovisiva domestica, offrendo agli utenti la possibilità di godere di contenuti audio dinamici e immersivi direttamente a casa loro.

“Siamo orgogliosi di guidare il settore con l’integrazione di Eclipsa Audio nella nostra gamma di TV e soundbar del 2025,” ha dichiarato Taeyong Son, Vicepresidente Esecutivo e Responsabile del Team R&S, Visual Display Business di Samsung Electronics. “Questa innovazione apre nuove possibilità per esperienze audio immersive e rafforza il nostro impegno nel plasmare il futuro dell’home entertainment.”

Con oltre 18 anni di leadership nel mercato dei TV, Samsung si impegna a rendere la tecnologia di punta accessibile a un vasto pubblico. Eclipsa Audio permette ai creator di regolare dati audio come posizione e intensità del suono, creando un’esperienza sonora tridimensionale unica nel suo genere.

“Crediamo che Eclipsa Audio abbia il potenziale per cambiare il modo in cui viviamo il suono,” ha aggiunto Jim Bankoski, VP Engineering di Google Chrome. “Siamo entusiasti di vedere come le community di creator utilizzeranno questa tecnologia per realizzare esperienze audio nuove e innovative.”

La collaborazione tra Samsung, Google e la Telecommunications Technology Association (TTA) assicurerà ai consumatori i più alti standard di qualità sonora. A partire dal 2025, i creator potranno caricare su YouTube video con tracce audio Eclipsa, consentendo agli utenti di dispositivi Samsung di ultima generazione di godere di contenuti audio spaziale di alta qualità.

Samsung si conferma così all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, offrendo agli utenti esperienze audiovisive coinvolgenti e immersive direttamente a casa loro. Con l’integrazione di Eclipsa Audio nella gamma di TV e soundbar del 2025, il marchio si posiziona come leader nel settore dell’home entertainment, promettendo un futuro ricco di emozionanti sviluppi tecnologici.