Design e innovazione al Top: TCL vince ai Red Dot Awards 2024

TCL, noto sponsor delle Nazionali di calcio Italiane FIGC e secondo brand al mondo per i TV, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento ai Red Dot Awards di quest’anno per il design eccezionale di quattro prodotti nel portfolio TV e soundbar. Questa vittoria rafforza ulteriormente la reputazione di TCL come pioniere dell’innovazione e dell’eccellenza nel design.

Il Red Dot Award, istituito oltre 60 anni fa, è un prestigioso riconoscimento internazionale nel campo del design ed è considerato un punto di riferimento nel settore. I premi di quest’anno celebrano i progressi rivoluzionari di TCL nei settori della tecnologia visiva e audio, evidenziando l’impegno costante dell’azienda nel fornire prodotti di alta qualità e funzionalità.

Tra i prodotti premiati troviamo il TV QD-Mini LED 115X955 Max, un vero capolavoro di tecnologia e design che offre un’esperienza visiva immersiva grazie alla retroilluminazione Mini LED Full Array Local Dimming di 6a generazione, al pannello QLED e al sistema audio Dolby Atmos firmato Onkyo.

Le serie C65 e P75 rappresentano un’eccellenza nella qualità visiva, combinando pannelli QLED PRO, 4K HDR Pro e Motion Clarity per immagini chiare e realistiche. Dotate di avanzati sistemi audio e supporto per i formati HDR più recenti, queste serie offrono un’esperienza visiva di altissimo livello.

Per completare l’esperienza di intrattenimento, le soundbar Home Theatre serie S5 e S4 sono progettate per offrire un audio coinvolgente e avvolgente, con un design elegante e sofisticato che si integra perfettamente con qualsiasi ambiente domestico.

L’impegno di TCL per l’innovazione e l’eccellenza nel design si riflette anche nel suo supporto alle squadre di calcio nazionali e nella collaborazione con atleti iconici per migliorare l’esperienza degli appassionati di sport.